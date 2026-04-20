莫斯科出生槍手 基輔殺6人

一名俄羅斯出生的男子18日在烏克蘭首都基輔街頭開火，一度還挾持人質，造成至少6人喪生，最後遭警方擊斃。調查人員目前正試圖釐清這起恐怖攻擊事件是否是莫斯科在幕後指使。（路透）

躲進超市續殺、並挾持人質 最終遭警擊斃

一名五十八歲男子十八日在烏克蘭首都基輔南部霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）街頭開火，接著躲進一家超市繼續殺人並挾持人質，造成至少六人喪生、十餘人受傷，最後遭警方擊斃。調查人員目前正著手調查這起恐怖攻擊是否由俄羅斯幕後指使。

烏國朝恐攻方向偵辦

這是烏克蘭多年來最致命的罕見大規模槍擊事件，引發人們擔憂。烏克蘭與俄羅斯的戰爭導致流通槍枝數量急遽增加，在過去四年裡，數十萬人學會使用槍械，更多人則經歷失去親人或轟炸所帶來的心理創傷，再加上俄羅斯可能會試圖支持個人暴力行為，在烏克蘭製造混亂，這類攻擊可能會愈來愈頻繁。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭官員表示，槍手是一名在莫斯科出生的男子，現居基輔，但此前曾住在烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區。官員並未公布槍手姓名或可能的犯案動機。烏克蘭檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）表示，正朝恐怖攻擊方向偵辦此案。

克拉弗成柯在聲明中指出，槍手持半自動武器先在街上開火殺害四人，隨後將自己反鎖在附近一家超市內，再擊斃一人並挾持數名人質。警方趕到現場後試圖與他談判，但遭到拒絕，警方與他對峙四十分鐘後將其擊斃。第六名受害者在醫院不治身亡，另有至少十四人受傷。

英國「衛報」引述當地媒體報導，凶嫌為出生於莫斯科的烏克蘭公民瓦西爾琴科夫（Dmytro Vasylchenkov）。他曾在俄羅斯城市梁贊（Ryazan）生活過，並長期居住在烏東頓內茨克地區的巴赫姆特（Bakhmut）。

報導指出，瓦西爾琴科夫曾在二〇一六年多次前往俄羅斯，至少到二〇二一年，曾擁有多個俄羅斯銀行帳戶，與一支俄國電話號碼。

反烏反猶 想學希特勒清洗社會

報導指出，瓦西爾琴科夫曾在社群媒體上發布反烏克蘭與反猶太內容，並否認烏克蘭做為一個國家生存的權利。他還幻想以希特勒的手法來「清洗」社會，並對俄羅斯在二〇二三年才攻陷巴赫姆特感到遺憾，認為此事應該更早發生。

在展開這場殺戮之前，瓦西爾琴科夫先在他位於五樓的家中縱火，隨後現身街頭，隨機開槍射擊路人，並朝著繁忙的林蔭大道與購物中心走去。

目前仍不清楚瓦西爾琴科夫與俄羅斯之間是否有任何聯繫。過去兩年來，克里姆林宮的特務招募逾八百名烏克蘭人，其中許多是青少年，對關鍵基礎設施與徵兵辦公室發動攻擊，目標是散播不確定性、恐懼與不信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法