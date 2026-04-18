日封殺中國資安設備 擴及地方政府

日本經濟安保大臣小野田紀美。（彭博）

日媒報導，日本將要求全國地方自治體僅能採購經政府評估制度認證的資訊（IT）設備，此舉主要是為了防止自治體採購具有資安風險的產品，以提升國家安全性。如果落實將是從中央到地方政府全面封殺中國資訊設備。

讀賣新聞報導，適用對象包括通訊設備、電腦、伺服器、平板終端、複合機、USB記憶體、作業系統（OS），以及近年普及的雲端軟體等。總務省預計於六月修訂省令，規定地方自治體僅能採購經國家網路安全統括室（ISMAP）與經濟產業省評估制度（JC-STAR）認證的設備，並計畫於明年夏季開始實施。

請繼續往下閱讀...

總務省也將設立諮詢窗口，支援地方自治體採購作業，並對已採購的重要性資訊設備進行安全性調查。

日本政府自二〇一九年起，也已實質將中國製資訊設備排除在中央省廳採購之外。報導指出，歐美認為中國通訊設備大廠華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）的產品，可能被用於竊取個人資訊或作為網路攻擊的跳板，因此持續推動排除措施。

由於地方自治體除了掌握居民個人資料外，在自衛隊或駐日美軍基地所在區域，還可能持有涉及安全保障的資訊。然而，普遍認為不少自治體的資安對策仍顯不足，而且中央政府與地方自治體的系統相互連接，一旦自治體遭受網路攻擊，總務省的報告中也強調「災害擴散至政府機關的可能性極高」。

掃地機器人 也出現資安破口

日本經濟安保相小野田紀美，多次針對中國製IT產品的資安風險提出強烈警告，她曾具體質疑國會議員會館和中央省廳使用的掃地機器人，將成資安破口。另一方面，她指出，中央政府雖已逐步排除高風險設備，但地方自治體仍大量使用中國製產品，出現「中央防護、地方破口」的疑慮，尤其是文部科學省推動「GIGA學校構想」，學校大量導入平板與雲端系統，她也質疑其中是否包含中國製零組件或系統，恐造成學生資料外流。

事實上，去年神戶市議會上畠寬弘等議員就在預算審查中，提案要求排除Lenovo等中國製品，成功地去中國化。但日本各地目前仍存在諸多類似的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法