還有機會! 美伊評估延長停火

代表美國與伊朗談判的副總統范斯表示，即使雙方未能達成協議，但美方仍期待德黑蘭有進一步的正面回應。（美聯社檔案照）

美伊官員：本週可能恢復談判

美國與伊朗十一日在巴基斯坦的廿一小時馬拉松談判最終破局，美國總統川普隨後下令封鎖取道荷姆茲海峽進出伊朗港口的船隻，但華府與德黑蘭並未徹底斷絕協商的可能性，正評估進一步延長七日生效的兩週臨時停火，為真正的和平協議爭取時間和讓步空間。巴基斯坦及伊朗官員十四日透露，美伊代表團本週稍後可能重返巴基斯坦，恢復終結戰爭的談判。

川普十三日在白宮向媒體透露，接到德黑蘭「正確、適當的人」來電，「他們想要達成協議」。但川普重申，任何協議都不允許讓德黑蘭取得核武，「我們不能讓一個國家勒索、敲詐全世界」。

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范斯：談判有助釐清彼此紅線

代表美國談判的副總統范斯接受「福斯新聞」訪問時表示，即使未能達成協議，與伊朗的談判仍有可取之處，有助於釐清彼此的「紅線」。德黑蘭確實展現出某種程度的彈性，但仍不足以達到美方期望。至於下一場會談的可能性，范斯強調，「球在伊朗一方」。

巴基斯坦消息人士指稱，巴國仍積極協調美伊舉行第二輪談判，同時爭取雙方延長停火期限。第二輪談判可能會在下週停火到期前進行，儘管日期和地點均尚未確認，但最快可能在本週末就會召開。美聯社則引述兩名美國官員與知情人士報導，美伊正評估在十六日展開新一輪面對面談判。

巴基斯坦與埃及、土耳其和沙烏地阿拉伯還成立「中東地區四方機制」，全力遊說美伊展開第二輪談判。巴基斯坦消息人士聲稱，雙方談判破裂的癥結點在於，美國原本只要求伊朗的核計畫受監督，並降低鈾濃縮水準，但在以色列施壓下，美國的立場已轉為完全反對伊朗擁有任何形式的核計畫。

中止核活動時間 美伊喬不攏

據紐約時報揭露的談判內幕，儘管川普屢次表明絕不讓伊朗取得核武，但美方在談判中並非提出永久禁令，而是要求中止所有核相關活動廿年，讓伊朗可以聲稱並未永久放棄自行生產核燃料的權利。然而，德黑蘭仍堅持今年二月與美方談判時的條件，僅願意中止核活動五年，促使川普決定對伊朗發動「史詩怒火行動」。

紐時認為，雙方的爭執點在於中止核活動的時間長短，顯示或許仍有達成協議的可能性。白宮官員表示，目前尚未敲定任何會談，但確實正在討論另一輪面對面協商。

伊堅持留濃縮鈾 願降低濃度

另一癥結點則是美國要求伊朗將九七〇磅的近武器級濃縮鈾移出境外，確保德黑蘭無法將這些材料轉用於武器計畫。德黑蘭則堅持濃縮鈾必須留下，但願意大幅降低濃度，使得這些材料無法被用來製造核武。

路透披露的談判細節也顯示，雙方一度「非常接近」達成協議，「已完成八十％」，但在進入棘手議題的討論環節後喪失機會，包括伊朗核計畫、荷姆茲海峽問題，以及德黑蘭要求解凍資產的金額等，均未能取得共識。但在范斯離開後，巴基斯坦仍持續與美方溝通，並扮演美伊雙方的訊息傳遞管道。

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