破解談判僵局 川普準備再打伊朗

為打破談判僵局，除了封鎖荷姆茲海峽外，據傳美國總統川普及其幕僚，正考慮恢復對伊朗的有限度軍事打擊。（美聯社）

擬恢復「有限度軍事打擊」 全面轟炸可能性較低

官員與知情人士透露，為打破和平談判的僵局，除了封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）外，美國總統川普及其幕僚正考慮恢復對伊朗的有限度軍事打擊。

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華爾街日報十二日報導，官員表示，這是在巴基斯坦的談判破裂數小時後，川普考慮的選項之一。川普也可能恢復全面轟炸行動，但官員指出，考量到此舉可能會進一步破壞該地區的穩定，而且川普反對曠日廢時的軍事衝突，這種可能性較低。他也可能尋求更短暫的封鎖，同時施壓盟國在未來承擔長期護航穿越該海峽的責任。

外交解決方案 川普仍持開放態度

報導指出，在美國和伊朗的談判破局後，川普十二日大部分時間都在佛羅里達州邁阿密郊區的川普國家多羅（Doral）高爾夫度假村度過，他打電話給福斯新聞（Fox News）節目、打高爾夫球，並與顧問交談。幕僚表示，儘管他承諾實施封鎖，並再次威脅要將伊朗的基礎設施列為攻擊目標，但他對外交解決方案仍持開放態度。

白宮︰保留所有其他選項

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）拒絕討論川普的具體選項，僅表示川普已下令對荷姆茲海峽實施封鎖，終結伊朗的勒索，「並明智地保留所有其他選項」。

川普斷言伊朗希望重返談判桌，而一名親近美國談判團隊的官員表示，美方的提議依然有效。美國官員指出川普與伊朗進一步談判中的「紅線」，包括伊朗全面開放荷姆茲海峽，而且免收通行費；結束所有鈾濃縮活動，並拆除濃縮設施；交出其高濃縮鈾；接受包括區域盟友在內的更廣泛安全架構；以及停止資助黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）等代理人。

不過，美國官員與其他親近政府的人士指出，川普接下來選擇的任何方案，都將面臨重大風險。重新發動全面戰爭，將進一步消耗美國關鍵彈藥，並使川普面臨對中東衝突持懷疑態度的選民更強烈的反彈。然而，在德黑蘭政權遭到重創但仍保有其核武野心與對海峽的控制權時縮減軍事行動，將被視為伊朗的勝利。

部分官員與分析人士讚揚川普對海峽實施封鎖的決定，認為這是他目前最好、或是最不糟糕的選項。伊朗政府約半數收入來自石油與天然氣，成功的封鎖將扼殺做為其經濟引擎的石油出口，並向美國盟友與緊張的全球能源市場證明，德黑蘭無法將海峽當作人質。

然而，封鎖也充滿風險。德黑蘭並未向美國的經濟壓力低頭，包括數十年來具破壞性的制裁，而且在美國與以色列連續數週密集的空襲後，態度依然強硬。美國官員表示，在伊朗沿海狹窄海峽執行任務的海軍艦艇，可能會面臨飛彈與無人機攻擊，而且幾乎沒有時間反應。

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