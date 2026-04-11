「不受美國擺佈」古巴總統拒辭

古巴總統狄亞士—卡奈（圖中）九日接受美國媒體專訪，強調不會在美國壓力下辭職。圖為他本月二日出席哈瓦那一場反帝國主義遊行活動。（歐新社）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，進一步對古巴施壓。古巴總統狄亞士—卡奈九日首度接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪，強調不會在美國壓力下辭職。他說：「我們是自由主權國家，不受美國擺佈。」並表示「革命者放棄、下台，不在我們的字典裡」。

華府對古巴共產政權的施壓包括威脅對任何向古巴出售石油的國家課徵關稅，形成實質石油封鎖。美國逮捕馬杜羅使古巴失去重要石油來源，今年一月起出現能源危機。川普曾公開談及「奪取」古巴的構想，狄亞士—卡奈上月矢言將進行「無可動搖的抵抗」。訪問中，記者問若辭職能拯救古巴，他是否願意下台。狄亞士—卡奈先反問這是記者本人還是來自美國政府的問題，隨後表明只在古巴人民認為他不適任時才會離職。他將能源危機歸咎於美國封鎖，呼籲美方體認敵意政策對古巴人民及兩國關係的損害。他表示古巴願意在不預設條件、不要求改變政治體制下與美對話。完整訪問將於十二日播出。

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與此同時，俄羅斯副外交部長雷雅布可夫九日到訪古巴，批評美國的封鎖「非法且令人無法接受」，強調莫斯科無意放棄在西半球的利益。俄國上月已運送七十三萬桶原油，並承諾繼續協助古巴解決困境。雷雅布可夫說：「我們不能背棄古巴，不能讓它孤立無援。」

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