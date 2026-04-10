以狂轟黎巴嫩 美伊停火1天 瀕臨告吹

救援人員8日在貝魯特近郊一處被炸成廢墟的大樓搜救生還者。（歐新社）

警告以違反停火協議 談判已失去意義

美國和伊朗達成停火協議才一天，就陷入危機，以色列八日下午對黎巴嫩的伊朗代理人團體「真主黨」發動自伊朗戰爭爆發以來的最大規模空襲，造成至少二五四人死亡、一一六五人受傷。以軍九日再要求貝魯特南郊居民疏散，表示將發動新攻勢。此舉引發德黑蘭當局強烈反應，警告以色列的行為已公然違反停火協議，將使即將展開的談判「失去意義」，並威脅將作出「強有力回擊」。

開戰最大規模空襲 國際譴責

以軍八日共出動五十架戰機，十分鐘內鎖定打擊一百多個真主黨指揮中心和軍事據點，擊斃真主黨領導人、總書記卡西姆的姪子兼秘書。這波攻擊幾乎同步、且出其不意發動，令人回想起二〇二四年以色列狙殺約四十名真主黨成員的「呼叫器行動」。數小時後，真主黨朝以國發射火箭，回應其「違反」美伊停火。以軍打擊範圍包括首都貝魯特市中心，以及人口密集的首都多地住宅區和商業區。黎國總理辦公室九日指控以色列攻擊手無寸鐵的平民，並下令全國下半旗、關閉公共機關，為傷亡者哀悼一天。

請繼續往下閱讀...

包括聯合國在內的國際社會強烈譴責以色列的攻擊行動，巴基斯坦、法國、西班牙公開譴責以國，英國外交大臣庫柏表示，以國的攻擊「深具破壞性」，英國希望「黎巴嫩被納入停火」。聯合國人權事務高級專員圖克表示，這場殺戮的規模「駭人聽聞」，威脅本已脆弱的和平。歐洲聯盟呼籲應把黎巴嫩納入停火範圍。

伊朗威脅將強有力回擊

伊朗總統裴澤斯基安九日發文，指控以軍的空襲「顯示出欺騙與不遵守承諾」，並使談判「失去意義」。他警告：「我們的指尖仍扣在扳機上。伊朗絕不會背棄黎巴嫩的兄弟姐妹。」伊朗國會議長卡利巴夫列出持續以色列攻擊黎國、以軍無人機侵害領空與否決伊朗鈾濃縮權利這三項違反停火協議之處，稱「談判的可行基礎」已被違反，進一步的對話「不合理」。他九日進一步表明，「黎巴嫩及整個抵抗軸心是停火協議不可分割的一部分」，「違反協議將付出明確代價，並招致強有力回應」。

伊朗和居間斡旋促成停火的巴基斯坦，都表示停火範圍包括黎國；但是以國總理納坦雅胡堅決否認，並表示以國「還有目標有待完成」，準備好必要時持續對抗伊朗。美國總統川普八日也呼應以國立場，表示「因為真主黨」，黎國並非停火的一部分，以國持續打擊黎國「是個別的小規模衝突」。

范斯：和談與黎巴嫩無關

美國副總統范斯八日說，這是場「合理的誤解」，「和談與黎巴嫩完全無關，美國也從未說這是停火的一部分」，若伊朗想讓談判因此破局，「這會是愚蠢的，但這是他們的選擇」；以色列「其實提出願意在黎巴嫩稍微自制」，因為他們希望談判成功，「而非因為黎巴嫩是停火的一部分」。

以軍八日轟炸黎巴嫩南部泰爾市的一棟建築。（法新社）

貝魯特市中心主要交通幹線馬茲拉濱海大道遭到以軍猛烈轟炸。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法