CIA假訊息騙伊朗 救下美國大兵

伊朗伊斯蘭革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepah News）5日發佈照片指稱，美國搜救受困飛官行動失敗，2架美軍C-130運輸機及2架黑鷹直升機遭伊朗摧毀。（法新社）

MQ-9「死神」無人機火力掩護 撤離過程兩架MC-130J運輸機引爆

美國軍方在伊朗境內成功執行一項極度危險的救援任務，順利救出第二名因駕駛F-15E戰鬥機遭擊落而受困的飛行員。根據最新披露的細節，整起救援行動充滿戲劇性與高度風險，美軍不僅出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機在空中提供火力掩護，美國中央情報局（CIA）更在情報戰上發揮關鍵作用，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動。此外，在撤離過程中，美軍甚至被迫在伊朗境內就地引爆摧毀兩架特戰運輸機，足見當時情況之危急。

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澳洲退役少將、「羅伊國際政策研究院」軍事研究資深研究員萊恩（Mick Ryan）告訴美國有線電視新聞網（CNN），這項救援行動是跨軍種的縝密整合，需要高度協調的設計與規劃，世界上僅有少數其他國家能完成如此救援行動。此事也讓有如「搶救雷恩大兵」的「戰鬥搜救」（CSAR）體系再度受到關注，美軍能迅速救回飛官，關鍵在於長期建構的整體作戰機制，而非單一裝備優勢。

這名獲救的美國飛官三日駕駛F-15E戰機被擊落，受困伊朗境內。這次救援行動由特種作戰突擊部隊在空中火力掩護下執行，目前所有參與救援的地面部隊與該名飛行員均已安全撤離。

華爾街日報引述兩名美國官員報導，儘管這名擔任武器系統官的飛行員受傷，卻展現極強的求生能力，成功躲避伊朗部隊的追捕長達卅六個小時以上。在空中掩護方面，知情人士透露，就在該名飛行員等待救援、且有伊朗搜捕人員試圖接近他的關鍵時刻，美軍派出MQ-9無人機進行空中打擊，擊退伊朗部隊。

稱已找到人混淆伊朗 持續追蹤確切位置

情報與心理戰也在這次行動中扮演重要角色。為協助保護這名飛官，中情局在他順利獲救前，執行一場「欺敵行動」，刻意在伊朗境內散布情報，宣稱美軍已找到他，且準備將他帶離伊朗。在混淆伊朗抓捕行動的同時，中情局持續追蹤並掌握飛官的確切位置，並向五角大廈與白宮通報。

然而，這場行動也付出裝備代價。消息人士指出，在美方救援期間，兩架MC-130J特戰運輸機在地面被引爆摧毀。官員並未說明飛機為何受困地面，紐約時報則進一步指出，這兩架運輸機當時無法起飛，指揮官於是決定另派三架飛機，負責撤離飛官與其他參與營救任務的人員。同時，為避免美軍機密設備落入伊朗手中，指揮官下令將無法飛行的兩架運輸機引爆。

荷姆茲再不通 川普警告7日攻擊發電廠

與此同時，美國總統川普五日在社群平台發文，暗示若德黑蘭不恢復荷姆茲海峽暢通，美軍七日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施，「週二將是伊朗的發電廠之日與橋梁之日，這一切將同時發生，絕對前所未見！開放那條該死的海峽，你們這群瘋子，否則你們將深陷地獄︱走著瞧！」

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