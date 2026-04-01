部署熊本、靜岡 日長程飛彈 最遠射程涵蓋中國沿岸

日本防衛省3月31日在九州熊本市和本州靜岡縣的陸上自衛隊駐地，部署可從敵方防空網之外發動打擊的長程飛彈；圖為12式陸基反艦飛彈發射架。（美聯社）

首次具備對敵基地攻擊能力

日本防衛省三月卅一日在九州熊本市和本州靜岡縣的陸上自衛隊駐地，部署可從敵方防空網之外發動打擊的長程飛彈，標誌著日本已首次具備「反擊能力」（對敵基地攻擊能力），以強化嚇阻持續擴張軍力的中國。海上自衛隊與航空自衛隊之後也將陸續配備這類飛彈。

「專守防衛」政策重大轉變

綜合日本媒體報導，這是日本政府首度為部隊配備國造「距外飛彈」，一旦日方判斷敵方已著手發動攻擊，這種長程飛彈將可打擊對方境內的飛彈據點，這也代表過去奉行「專守防衛」的日本防衛政策，出現重大轉變。

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強化嚇阻中國軍力持續擴張

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後的記者會上強調，此舉對於加強日本的嚇阻力和應對能力，是極為重要的舉措。

陸自宣布，在熊本市健軍駐地部署國產「二五式陸基反艦飛彈」，此前稱為「一二式陸基反艦飛彈增程改良型」，可由地面車載發射器發射，射程達約一千公里，涵蓋中國沿岸與台灣周邊海域。

靜岡縣富士駐地則部署能以不規則軌道飛行的「二五式高速滑翔彈」，此前稱為「島嶼防衛用高速滑翔彈」（HVGP）。相關人士透露，目前部署的是射程約數百公里的「早期裝備型」，正致力於將射程延長至約兩千公里。

對敵基地攻擊能力已在二〇二二年被寫入安保三文件，海自與空自也計畫在護衛艦與戰鬥機上配屬長程飛彈。海自神盾艦「鳥海號」已具備發射美製「戰斧」巡弋飛彈能力，射程達一六〇〇公里，在海外實施試射後預計九月前後返日本。空自匿蹤戰機F-35A也將配備挪威KDA公司開發空對地聯合打擊飛彈（JSM）。

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