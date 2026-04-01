擱置荷姆茲 川普考慮逐步結束戰爭

據稱美國總統川普（右）已告知幕僚，願意在未能全面重啟荷姆茲海峽的情況下結束對伊朗的戰爭。以色列總理納坦雅胡（左）則表示，對伊朗的軍事行動已達成半數以上目標，但未提出具體作戰時間表。（路透檔案照）

強行打通 戰事恐超出預定時程 嗆盟友應為自己而戰

關鍵運輸航道荷姆茲海峽持續受伊朗實質封鎖，引發全球能源危機。美國總統川普雖然不斷發出嚴厲警告，要求德黑蘭重新開放海峽，但據華爾街日報三月卅日報導，川普告知幕僚，願意在沒能全面重啟荷姆茲海峽的情況下結束對伊朗的戰爭。

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川普與幕僚近期評估，欲強行打通荷姆茲，可能使戰事超出原先規劃的四至六週時程。川普決定讓美國達成重創伊朗海軍戰力及飛彈庫存等主要目標，逐步降緩敵對情勢，同時外交施壓德黑蘭恢復貿易流動。若事與願違，華盛頓將要求歐洲及波斯灣盟友主導重啟荷姆茲。儘管川普仍可動用軍事選項，但非當前優先。

不再幫了！ 川普痛批法拒讓美軍機飛越領空

川普卅一日在「真實社群」發文，對盟友表達強烈不滿。他嚴厲批評英、法拒絕參與軍事行動，並建議因海峽封鎖而缺油的國家，應「鼓起勇氣」前往荷姆茲海峽「直接奪取」石油，或向美國購買。他說：「你們必須學會為自己而戰，美國不會再幫你們了。」此外，川普也痛批法國拒絕讓美國軍機飛越領空，並揚言「美國會記住這一切！」。

華爾街日報指出，此立場凸顯出川普過去一個月對荷姆茲海峽的反覆態度。一方面威脅轟炸能源設施要求期限內開通水道，卻也在其他場合淡化海峽對美國的重要性，主張航道封閉是其他國家得去解決的問題。

海峽封鎖將進一步擾亂全球經濟，推升能源價格。華府智庫「布魯金斯研究所」副總裁、伊朗專家馬洛尼直言，在重啟荷姆茲前結束軍事行動極度不負責任，美以聯手對伊朗開戰，不能從戰爭所產生的後果中一走了之，「能源市場的本質是全球性的。正在發生且將大幅惡化的經濟損害，不可能不對美國造成影響」。

美國國務卿魯比歐接受半島電視台訪問時表示，當前為完成美國軍事目標的部署行動會在數週內結束，「接著我們會處理荷姆茲海峽議題，這取決於伊朗的決策」、「或是透過一個世界各國組成的聯盟，在美國參與下，我們會確保海峽開通」。

美國財政部長貝森特指出，在個別國家與伊朗達成協議下，越來越多船隻得以通過荷姆茲海峽，「但隨著時間推移，美國會重奪海峽控制權，並在美國或多國護航下維持自由航行」。

被問及川普是否會在荷姆茲未全面開通情況下逐步結束戰事？白宮新聞秘書李威特表示，美國的主要軍事目標在於摧毀伊朗海軍、彈道飛彈，瓦解其國防工業基礎建設，並防止德黑蘭製造核武。雖川普政府正努力全面重啟荷姆茲，但並非美國核心目標。

另一方面，以色列總理納坦雅胡三月卅日接受美國保守派新聞媒體「極限新聞」訪問時表示，以國對伊朗的軍事行動已達成半數以上目標，但他不願給出作戰時間表，並認為伊朗政權將會倒台，也重申推翻神權政府並非以色列的軍事目標。

中俄正在助伊 美防長：未來幾天將是決定性時刻

美國戰爭部長赫格塞斯卅一日指出，美國非常清楚中國和俄羅斯正在協助伊朗，美方會在必要之處應對這類行動，並強調未來幾天將是中東衝突的「決定性」時刻。在簡報會上被問到有關中俄協助伊朗的消息時，赫格塞斯說，「我們非常清楚他們在做什麼、沒做什麼。」「我們不必把所有內容公開，但在必要之處，我們會著手處理、緩解或正面應對。」

美國有線電視新聞網（CNN）本月稍早曾報導，俄國提供有關美軍部隊、船艦飛機位置情報，協助伊朗；美國也掌握情報顯示，中國或許準備提供伊朗金援、備用零件和飛彈元件。

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