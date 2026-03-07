應邀軍演伊艦被美擊沉 印度尷尬

斯里蘭卡海軍4日派出多艘船隻在印度洋上搜索，救援伊朗被擊沉戰艦上搭救生艇逃生的水手。（路透）

美國潛艦在印度洋發射魚雷擊沉伊朗護衛艦「得納號」，不僅凸顯美伊戰爭正式溢出中東，更將戰火引向全球貿易命脈所在的印太海域並帶來連鎖反應：斯里蘭卡緊急接管另艘伊朗軍艦，澳洲被揭露有人員參與美軍行動，長期奉行戰略自主的印度，則陷入前所未有的外交風暴。

此次事件讓印度政府陷入極度難堪境地。就在遇襲前數日，得納號才應邀參加在印度東岸舉辦的多國聯合海軍演習，與來自七十餘國的艦隊共同宣示航行自由。伊朗稱該艦當時「未武裝且未載貨」，外長阿拉奇痛斥美軍「暴行」，直指該艦是「印度海軍的客人」。

請繼續往下閱讀...

重擊印戰略自主外交原則

面對美軍在印度洋的行動，印度總理莫迪保持沈默，僅表示會「繼續支持所有和平解決衝突的努力」。此舉遭反對黨國大黨主席卡爾基嚴厲批評為「魯莽放棄印度的戰略和國家利益」。紐約時報分析認為，印度近年來雖在美中、以阿之間努力維持平衡，但美軍在其家門口擊沉來訪的伊朗軍艦，無疑是對印度「戰略自主」外交原則的重擊。

另一方面，澳洲總理艾班尼斯六日證實，事發時有三名澳洲國防人員在該美軍潛艦上，這些人員是依據澳美軍事協議上艦受訓，未參與攻擊。但此消息仍引發澳洲國內對於「澳英美三方安全協定」（AUKUS）恐將澳洲拖入美國主導的衝突的辯論。

斯里蘭卡接管另一艘伊艦

斯里蘭卡也受到衝擊，在得納號遭擊沈遇襲隔天，另一艘伊朗海軍艦艇「布什爾號」（IRIS Bushehr）因引擎故障請求進入斯國港口避難。斯里蘭卡總統迪桑納亞克五日表示，斯里蘭卡已將布什爾號上的二〇八名船員轉移下船並接管該艦，將移往斯國東北側的較小港口春可馬里。他表示，布什爾號與得納號最近都參與了印度的海軍演習。

迪桑納亞克強調，斯里蘭卡在這場衝突中「不選邊站」，「但在維持中立的同時，我們採取行動拯救生命」。斯國反對黨領袖普雷瑪達薩批評，美國在他國專屬經濟區內進行軍事行動，是對主權的致命打擊。

斯里蘭卡海軍4日派出多艘船隻在印度洋上搜索，救援伊朗被擊沉戰艦上搭救生艇逃生的水手。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法