非無休止戰爭 美準備最沉重一擊

美國國務卿魯比歐美國國務卿魯比歐等官員向國會及媒體說明，美國參戰是對伊朗「先發制人」。（法新社）

美國和以色列繼續空襲伊朗軍事和情報設施之際，美國國內對川普政府有關行動最終目標的混亂訊息發出愈來愈多批評，促使國務卿魯比歐和戰爭（國防）部長赫格塞斯等官員向國會及媒體說明，稱美國參戰是對伊朗「先發制人」，但行動不會曠日持久，準備升級火力給伊朗沉重打擊。

國務卿：威脅迫在眉睫

自美國發動「史詩怒火行動」以來，川普政府一直面臨行動法律依據的質疑，尤其是在沒有獲得聯合國安全理事會或美國國會授權的情況下。因此，魯比歐二日向聯邦參、眾議院議員簡報，稱美方在得知以色列準備動手後別無選擇，決定採取先發制人行動，以防伊朗報復，「確實存在迫在眉睫的威脅，我們知道伊朗遭到攻後將立即報復，我們不會坐視不理、等敵方先出手再還擊，如此將遭受更大的傷亡」。

魯比歐呼應川普說法，稱下一階段對伊朗的懲罰力度將比目前更重大，「最沉重的打擊還在後頭」，戰爭將持續到實現美國的目標為止，即摧毀伊朗海軍和攻擊無人機，以及支撐德黑蘭核武發展野心的彈道飛彈計畫。另外，針對國際油價在軍事衝突升溫下節節攀升，魯比歐表示，川普政府即將推出一項計畫，協助緩解能源成本上漲。

赫格塞斯：這裡不是伊拉克

赫格塞斯則呼籲，外界對於美國陷入長期軍事對抗的猜測應該停止，「這裡不是伊拉克，不會是一場無休止的戰爭」。他強調，自己親身經歷伊拉克和伊朗等兩場戰爭，「我們這一代人很清楚，（川普）總統也一樣，他稱過去廿年那些旨在重建一個國家的戰爭是愚蠢的，他說得對」。

赫格塞斯先前即強調，美國並未參與「民主建設行動」，「這不是所謂的政權更迭戰爭，但（伊朗）政權確實發生變化」。

參聯會主席：努力降低損失

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩則表示，美國的目標「需要一些時間才能實現，而且在某些情況下，這將是一項艱鉅的工作」。他坦言，預計美軍會遭受更多損失，但會努力將損失降到最低。

路透指出，自行動開始以來，川普先說可能需要四週或更短時間完成，接著改口需要四到五週，最後又強調或許會持續更長時間，直至目標達成。

美國新聞網站Politico獲得川普向國會提交的伊朗空襲通知則顯示，川普並未提供任何時間表，反而寫說「儘管美國渴望迅速實現長久和平，但目前尚無法確定潛在軍事行動的全部範圍和持續時間」。

曾任國務院中東事務官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員艾特曼表示，川普似乎刻意不去定義戰爭的最終結果，「我不確定他們是否致力於任何特定的結果」。

美國戰爭（國防）部長赫格塞斯（右）、參謀首長聯席會議主席凱恩（左）等官員向國會及媒體說明，美國參戰是對伊朗「先發制人」，但行動不會曠日持久，準備升級火力給伊朗沉重打擊。（法新社）

美國中央司令部發佈的影像顯示，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「湯瑪斯．哈德納號」，1日在「史詩怒火行動」中發射「戰斧」攻陸飛彈。（法新社）

