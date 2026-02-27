嗆首爾 友華府 金正恩有條件與美交好

金正恩廿五日在閱兵典禮上與女兒金主愛同框。（法新社）

北韓勞動黨第九次代表大會廿五日落幕，並於同日晚間舉行閱兵。北韓領導人金正恩一方面重申南北韓為「敵對國家」，排除與南韓對話的可能；另一方面向美國釋出和解訊息，表示若華府放棄敵意政策，北韓願意與美國和睦相處。

根據北韓官方媒體中央通信社報導，金正恩在勞動黨會議期間發表工作報告，表示北韓有計畫地加強國家核武力量，至於與美國關係前景，將完全取決於美國態度，若華府「尊重我國（核武）現況，並且放棄其敵意政策…我們沒有理由不能與美國和睦相處」。

美國總統川普預計三月底訪問中國，外界揣測，川普可能藉此行安排與金正恩會面。韓聯社報導，專家表示，北韓的立場增加金正恩回應川普在訪中期間提出對話提議的可能性。

不排除對南韓動武

另一方面，金正恩對南韓措辭愈加強硬，指南韓是「最具敵意的敵人」，排除與南韓對話的可能，並指首爾政府「表面上的友好態度只不過是拙劣的欺騙技倆」，金正恩揚言，南韓若有有損北韓安全的舉動，北韓不排除透過武力使南韓「徹底崩潰」的可能性。

南韓總統李在明廿六日回應金正恩有關兩韓關係的談話，承諾將為維護和平、與北韓對話而持續努力，「我們必須結束對抗與好戰的歷史」；統一部表示遺憾，南韓政府將保持耐心，持續推動兩韓和平共處政策。

首爾北韓大學院大學前校長梁茂進指出，金正恩最新談話，透露出「有意在不經過南韓下，獨立發展與美國關係」，談話中也表明將「拒絕任何以去核為前提的談判」。

魯比歐：始終願意傾聽

美國國務卿魯比歐廿五日出席加勒比海加勒比海共同體高峰會時，向記者表示，美國始終準備好與任何願意與美分享看法的政府官員對話，「不管是古巴，或者有朝一日可能是北韓或伊朗官員，我們始終願意傾聽」。

金正恩在勞動黨會議期間以及廿五日晚間的閱兵儀式上，重申持續生產核武的立場，並表示，將強力反擊針對北韓的「軍事敵對行為」。金正恩的妻子李雪主和女兒金主愛均出席這場閱兵，金主愛身穿與金正恩同款大衣，在主席台坐在金正恩後方，更升高外界對於她被培養為接班人的揣測。南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（譯音）說，「我們所見看來是精心策劃的形象政治：塑造她是其父親權力的可能接班人」。

北韓領導人金正恩廿五日在閱兵儀式上發表談話，圖右上方站立者為其女兒金主愛。（法新社）

