    國際

    烏戰4週年》澤倫斯基籲川普「站我們這邊」

    2026/02/25 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    俄羅斯全面入侵烏克蘭24日屆滿4週年。烏克蘭總統澤倫斯基在視訊演說中指出，俄羅斯總統普廷迄今未能贏得戰爭，「我們保全了烏克蘭，我們將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張。」（法新社）

    俄羅斯全面入侵烏克蘭24日屆滿4週年。烏克蘭總統澤倫斯基在視訊演說中指出，俄羅斯總統普廷迄今未能贏得戰爭，「我們保全了烏克蘭，我們將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張。」（法新社）

    俄羅斯全面入侵烏克蘭廿四日屆滿四週年。烏國總統澤倫斯基（見圖，法新社）表示，將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張，懇請美國總統川普「站在我們這一邊」。歐盟執委會主席馮德萊恩，以及丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞典等國領袖，也搭乘夜鋪火車於廿四日抵達基輔，展現對烏克蘭的支持。

    歐洲各國領袖赴基輔力挺

    俄羅斯二〇二二年二月廿四日全面入侵烏克蘭，是歐洲自二次世界大戰以來最致命的戰爭，迄今已奪走數萬平民性命，兩國軍事人員傷亡更達數十萬之譜，有數百萬名烏克蘭人逃往海外，烏國大片地區因戰爭而殘破不堪。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特呼籲盟邦加強援助烏克蘭；法國總統馬克宏則形容，這場戰爭是俄國軍事、經濟、戰略上的三重失敗，

    澤倫斯基在視訊演說中指出，烏克蘭過去四年走過無數人民在抵禦外敵時所展現的勇氣、付出與堅毅鋪陳的漫長道路；俄羅斯總統普廷迄今未能遂其所願，沒有贏得這場戰爭，「我們保全了烏克蘭，我們將竭盡所能實現和平，並確保正義得以伸張。」

    澤倫斯基在接受美國有線電視新聞（CNN）訪問時坦言，四年戰事使烏克蘭筋疲力盡，但不會屈服於普廷的索求；烏方願意凍結當前戰線，但不會從尚未淪陷的頓內茨克地區撤軍，「我們經歷這些年的戰爭，不能就這麼奉送我們的國家。」

    他強調，美國若從烏俄衝突中抽身，將造成難以言喻的影響，期盼美國總統川普會在廿四日的國情咨文中，表達對基輔對抗莫斯科的支持，「他們應當與正在對抗個人意志的民主國家站在一起。因為這個人代表的是戰爭。普廷即是戰爭」。

    彭博︰7/4前難達成和平協議

    「彭博」引述歐洲和北約高層官員說法報導，儘管已三度舉行的美烏俄三方會談具建設性，卻難有實質進展，對於川普政府推動七月四日美國建國二五〇週年前達成和平協議的時間表並不樂觀。

    西方官員評估，烏軍上月對俄軍造成的傷亡之大，超過莫斯科能填補的程度，但即使俄羅斯正承受龐大人員傷亡及經濟困境，仍無跡象顯示普廷會對停戰要求讓步。「卡內基俄羅斯歐亞中心」高級研究員史塔諾瓦亞認為，只要普廷掌權，戰爭就會持續下去。

    另一方面，歐盟欲對莫斯科實施制裁，以及提供烏克蘭九百億歐元貸款，也在匈牙利和斯洛伐克等部分成員國阻擋下卡關，凸顯歐盟過去四年來始終無法對援助烏國達成共識的窘境。斯洛伐克總理費佐更宣布，將停止對烏克蘭的緊急電力供應，對於電廠和能源設施近期頻繁遭俄軍轟炸的基輔來說，無疑是雪上加霜。

    克里姆林宮廿四日表示，西方國家介入烏克蘭，意味著這場衝突已經擴大，變成意圖摧毀俄國的國家與俄國之間的對抗；俄國尚未達成在烏克蘭的所有作戰目標，將持續戰鬥直到達成目標為止。

