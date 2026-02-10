躍升泰最大黨 阿努廷組執政聯盟碰釘子

由泰國現任總理阿努廷領導的「泰自豪黨」，在8日的國會大選中，贏得193席的第一大黨地位，篤定將續任總理。（法新社）

由泰國現任總理阿努廷領導的「泰自豪黨」，在八日的國會大選中，贏得一九三席的第一大黨地位，比三年前的七十一席成長近三倍。阿努廷表示，泰國需要一個強而有力的政府，因此將迅速展開協商，籌組聯合政府。但第二大黨「人民黨」已表態拒絕參與。

至於是否增進與台灣合作，阿努廷表示，將會遵循「我們的行為準則」行事，但未進一步說明具體內容。

九十五％的計票結果顯示，在五〇〇席的眾議院中，中間偏左的人民黨取得一一八席、中間偏右「為泰黨」七十四席。直到一月公布的民調，還呈現出人民黨大幅領先泰自豪黨的趨勢，但最終席次不增反減，許多年輕人在網路上表達對政治失望。對於阿努廷提出的聯合政府構想，人民黨表示無意加入，黨魁納塔彭也說，不會尋求籌組競爭聯盟。

泰國與柬埔寨去年兩度爆發邊境衝突，激發泰國民眾的愛國情操。同年九月，阿努廷接任因不當處理泰柬衝突而遭解職的前總理貝東塔，接著在十二月獲泰王瓦吉拉隆功批准解散眾院。乘著民族主義高漲的浪潮，泰自豪黨囊括約三成普選票，從原先的國會第三勢力一躍登上最大黨。

新政府預期會持續推進現行的刺激經濟計畫，更加著重在投資領域，追求長期措施創造經濟規模和成果，包括降低生活成本的第二階段補貼措施。

凱投宏觀公司資深亞洲經濟學家李澤指出，本屆泰國選舉結果，應有助於降低短期政治風險，但對於改善經濟挑戰幫助有限，下屆政府的真正難題在於，是否能夠放下短期的政治民粹主義，著手處理阻礙泰國長期成長的深層限制。

另外，約六成泰國選民在同步進行的公投中支持修憲。新國會和政府啟動修憲程序後，還將進行兩場公投，通過修憲草案和最終條文，程序至少花費兩年。阿努廷表示，將依照人民意願行事，不會延遲修憲，但俗稱冒犯君主罪的刑法一一二條保持不變。

