    數度密會中國商人 秘魯總統拒下台

    2026/01/24 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    秘魯總統赫里因私下與中國商人密會陷入政治醜聞，但赫里廿一日召開記者會堅稱會面未涉不法，不會辭職。（路透）

    年僅卅九歲的秘魯總統赫里（Jose Jeri）因私下與中國商人密會陷入政治醜聞，引發對其操守與透明度的質疑，正面臨檢察官調查及國會反制。赫里堅稱會面未涉不法，不會辭職。

    據報導，去年十二月廿六日接近午夜，赫里在內政部長陪同下掩面進入首都利馬一間中餐廳，該餐廳由在秘魯經商逾廿年的中國商人楊志華經營。楊志華的事業涵蓋保全與營建，並對一項價值約三千萬美元的公車攝影機標案感興趣。另一場會面為本月六日，赫里現身楊志華開設的批發賣場，該賣場曾因違規遭勒令停業。兩次會面均未向公眾揭露。

    秘魯政府起先解釋餐廳聚會與「秘魯—中國友誼日」準備工作有關，後改稱屬私人會面。此外，被控非法伐木而遭軟禁的中國商人季武曉東（譯音），據報去年十二月至今年一月數次進入總統官邸。

    此一「中餐門」醜聞迅速引發國會反彈，多個黨派提出譴責動議，試圖迫使赫里下台。執政黨「我們是秘魯黨」內部亦現分歧，同黨總統候選人福塞斯呼籲赫里辭職。檢察總長加爾維斯已對潛在非法關說與利益輸送啟動初步調查，總統辦公室稱將配合調查。赫里廿一日在國會演說時強調不會辭職。

    赫里原為國會議長，去年十月接替遭彈劾的前總統博魯阿爾特，成為秘魯九年內第七位總統。博魯阿爾特亦是以副總統身分，於二〇二二年接替同樣遭彈劾的前總統卡斯提歐。秘魯將於四月十二日舉行總統及國會大選，此案恐進一步影響政局。

