    首頁 > 國際

    建交160年 日義升格「特別戰略夥伴」

    2026/01/17 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十六日報導
    日本首相高市早苗十六日在官邸與來訪的義大利總理梅洛尼（左）舉行會談，會談前高市為梅洛尼準備了二〇二七年橫濱花博與三麗鷗合作的聯名周邊小物當見面禮。（彭博）

    日本首相高市早苗十六日在官邸與來訪的義大利總理梅洛尼（左）舉行會談，會談前高市為梅洛尼準備了二〇二七年橫濱花博與三麗鷗合作的聯名周邊小物當見面禮。（彭博）

    強化供應鏈 義續部署印太

    日本首相高市早苗十六日在官邸與來訪的義大利總理梅洛尼舉行會談，雙方同意將日義關係由「戰略夥伴關係」升格為「特別戰略夥伴關係」，並在會後聯合記者會發表聲明。聲明納入強化重要礦物等不依賴特定國家的供應鏈韌性，同時確認推動「自由且開放的印太（FOIP）」、促進印太與地中海地區連結，以及強化安全保障合作，包括義大利軍隊持續部署印太地區。

    今年適逢日義建交一六〇週年，高市表示，希望在此具紀念意義的節點上再次確認並鞏固兩國的特殊關係，雙方一致同意升格雙方夥伴關係。會談中，兩國就東海、南海等印太局勢交換意見，強烈反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀的行為，並確認將持續合作實現FOIP，並深化與「全球地中海」的連結。

    日本對本年度義大利海軍艦艇訪日表示歡迎，並確認日義英共同推動的「全球空戰計畫」（GCAP）進展順利，該計畫以共同開發第六代戰機為目標，力求在二〇三五年前完成部署。

    在經濟安全方面，雙方將在供應鏈韌性、經濟安全與重要原材料領域展開密切合作，透過產業體系互補強化供應鏈。聲明亦明確表達對各種形式的經濟脅迫、非市場性政策與出口管制的「嚴重關切」，外界普遍解讀為針對中國。

    太空領域方面，日義將新設技術合作協商架構，在人工衛星與太空垃圾清除等領域共享技術。雙方同屬以美國為核心的太空開發陣營，期望透過合作提升競爭力。

    梅洛尼慶生 女閣員懇談

    梅洛尼十五日抵達日本，恰逢其四十九歲生日。高市特別準備了二〇二七年橫濱花博與三麗鷗合作的聯名周邊小物當見面禮，中午的午餐工作上，又另外準備了以草莓巧克力蛋糕為梅洛尼慶生，並且贈送梅洛尼女兒最喜歡的Hello Kitty圖案的杯子與江戶切子耳環。

    高市還安排了財務相片山皐月和經濟安保相小野田紀美出席等女性閣員出席的懇談會，日本網友稱這是日義的「女子會」。梅洛尼也在社群平台Ｘ分享與高市的合照，形容「兩個遙遠的國家，卻越來越親近」。

    高市與梅洛尼都是保守派的女性領袖，高市還安排了財務相片山皐月（左一）和經濟安保相小野田紀美（右二）出席女性閣員懇談會，網友稱這是日義的「女子會」。（彭博）

    高市與梅洛尼都是保守派的女性領袖，高市還安排了財務相片山皐月（左一）和經濟安保相小野田紀美（右二）出席女性閣員懇談會，網友稱這是日義的「女子會」。（彭博）

