宣布解散國會在即 高市迎接「外交週」

日本首相高市早苗十二日返回故鄉奈良，為南韓總統李在明十三日到訪做準備。對於媒體報導她可能在廿三日國會開議當天宣布解散國會，高市仍保持沈默。基於外交禮節，她最快可能要到本週末送走義大利總理梅洛尼之後，才會正式表態。即使自民黨內和在野黨傳出不滿的意見，但最新民調顯示她的支持率持續攀高，「開議解散」已如弦上之箭，若在此時打退堂鼓，恐將膛炸自傷。

韓總統、義總理接力訪日

讀賣新聞電子版九日獨家報導，高市可能在廿三日國會開議當天宣布解散國會，二月中旬前舉行投開票，引發日本政壇騷動。由於審查新年度政府總預算案是新會期的重頭戲，再加上日本鮮少在下雪的寒冬舉行選舉，包括已承諾協助總預算早日過關的國民民主黨在內，多數在野黨強烈反彈，十一日還傳出自民黨副總裁麻生太郎等黨內執行幹部未獲徵詢而出現異議。

不過，解散國會是首相的特權，即使高市在安倍晉三政府擔任總務大臣時，也曾被安倍騙過。一般認為，這次走漏消息很可能是高市親信釋出「風向球」，目前的網路反應熱烈，多數高市支持者均認為應打鐵趁熱。

開議解散的報導出現後，當晚日本期貨一飛衝天，顯示市場很有信心。由於日本十日起進入三天連假，股市的反應要到十三日才會揭曉。但日本新聞網（JNN）十一日公布最新民調顯示，高市內閣支持率上升到七十八．一％，較上月調查增加二．三％，自民黨支持率雖然微幅上升來到廿九．七％，立憲民主黨卻下降一．三％，僅剩五％。

此時退縮 恐傷及威信

高民意支持增加了「解散國會」誘因，反過來說，如果高市在此時退縮，恐怕會傷及威信，而且自民黨和維新會執政團隊，目前在眾議院掌握剛好過半的二三三席並不穩定，而且預算委員會主席掌握在立憲民主黨手中，高市要維持政權穩定，將眾院「砍掉重練」是不可避免的一條路。

高市十三日將在故鄉奈良迎接李在明到訪，她十二日回到奈良祭拜祖墳，並前往悼念前首相安倍晉三的「慰靈碑」參拜，這也是她上任首相後首次返鄉。在日中關係惡化的狀況下，日本將促進日韓關係列為重點。高市將在奈良與李在明舉行會談，並安排李在明訪問與朝鮮半島渡來人關係深厚的法隆寺。

緊接在李在明之後，高市將在十五日至十七日迎接梅洛尼來訪。今年是日本和義大利建交一六〇週年，雙方將討論經濟和安全領域的合作。

