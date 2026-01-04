美軍空襲委內瑞拉首都 川普：已逮捕委國總統夫妻

委內瑞拉總統馬杜羅、第一夫人弗洛雷斯遭美軍「三角洲」特種部隊抓捕，將在美國接受審判。（美聯社檔案照）

美國總統川普三日透過社群平台宣布，美國成功對委內瑞拉及其領袖馬杜羅發動「大規模打擊」，他與妻子遭逮捕並運送出境，已被帶到加勒比海的「硫磺島號」兩棲攻擊艦上。根據川普的聲明，這是一次極其周密出色的行動，由陸軍「三角洲」特種部隊執行，並與執法部門合作進行。

美三角洲特種部隊 執行抓捕

馬杜羅夫婦 被帶到美攻擊艦上

司法部長邦迪證實，馬杜羅夫婦已被紐約南區聯邦法院起訴，很快將面對司法制裁，他們的罪名包括「毒品恐怖主義」與「共謀進口古柯鹼」等。國務卿魯比歐說，預料不會對委國採取進一步行動。

美軍是在三日凌晨對委國首都卡拉卡斯為主的北部區域發動空襲，卅分鐘內至少傳出七起爆炸，目標包括卡洛塔空軍基地與全國最大基地提烏納要塞，造成軍民傷亡，大火與濃煙竄天。據報導，馬杜羅夫婦是從臥室遭帶離，抓捕過程沒有人員傷亡。

川普去年十二月授權中情局（CIA）在委國執行秘密行動，得以掌握馬杜羅行蹤，並在數日前同意軍方執行地面攻擊。軍方原研議耶誕節動武，但因打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）奈及利亞據點的行動而延至三日。美國國會直到行動後才收到通知。

美國空襲後，馬杜羅曾指控華盛頓發動「重大軍事侵略」，宣布進入國家緊急狀態，下令執行全國防衛計畫並號召民眾上街反抗「帝國主義攻擊」。獲得二〇二五年諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多，其發言人拒絕對美軍事行動和馬杜羅遭捕發表評論。

美軍三日對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動攻擊，空襲最大軍事基地提烏納要塞。（法新社）

