委內瑞拉運毒碼頭爆炸 川普證實行動

美軍南方司令部29日透過社群平台X發文指出，在東太平洋國際水域襲擊1艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃2人。影片顯示，1艘在水面航行的船隻遇襲後，接連出現兩次爆炸。根據川普政府公布的數據，已知的此類船隻打擊行動自9月初以來累計達30起，死亡人數至少107人。（法新社）

美國總統川普廿九日表示，美國已「襲擊」委內瑞拉一處毒品裝船區。這是華府施壓委國總統馬杜羅以來，首次在委國境內執行地面行動。川普說，「碼頭發生大爆炸，他們在那裡將毒品裝船，我們襲擊所有船隻，現在襲擊執行區域，那裡已不復存在」。

美首次在委國執行地面行動

路透報導，對於該次攻擊是由中央情報局（CIA）執行的提問，川普說，「我不想說，我知道是誰做的，但我不想透露」。川普此前曾表示，他已授權中情局在委內瑞拉執行祕密任務。

美國有線電視新聞網（CNN）與紐約時報廿九日稍早引述消息來源報導，中情局本月初對委內瑞拉海岸的一處港口設施，發動無人機攻擊。報導說，該次攻擊鎖定一處偏遠碼頭，華府認定委內瑞拉販毒集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）利用該處儲存毒品，並裝船運往海外。

川普廿六日在電台節目中曾含糊談到，美國針對委內瑞拉的一個「大型設施」展開行動。中情局、白宮與五角大廈對相關詢問均未置評，委國政府也未針對川普提到的攻擊發表評論，委國內部亦無相關報導。

行動可能由中情局執行

位於委國佐里亞州（Zulia）的一座普利馬佐（Primazol）化工廠，廿四日晚間發生大火，廠方已否認有關該次火災即為川普所說的攻擊行動傳言。該公司聲稱，火災迅速撲滅，正調查起火原因。

川普政府正積極打擊疑似販運毒品的船隻，五角大廈也透過社群媒體公佈數起襲擊影片。

路透上月披露，隨著川普政府升高對馬杜羅政權施壓，美國計畫啟動新一輪委內瑞拉相關行動。兩名美國官員透露，該祕密任務可能是推翻馬杜羅的第一階段行動。

與此同時，美軍南方司令部廿九日指出，美軍在東太平洋國際水域襲擊一艘涉嫌走私毒品的船隻，擊斃兩人。美國迄今已在加勒比海與東太平洋發動至少卅次打擊毒品販運的空襲行動，造成至少一〇七人喪生，並在加勒比海地區集結逾一．五萬人的大規模兵力。

