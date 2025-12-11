澤倫斯基同意選舉 前提是安全

美國總統川普指稱，烏克蘭政府以戰爭為藉口拖延選舉。烏國總統澤倫斯基回應稱，若烏國安全能夠獲得保證，即可在60到90天內舉行選舉。（彭博）

若美歐願提供安全保證 60至90天內可選舉

美國總統川普八日接受專訪時指稱，烏克蘭政府以戰爭為藉口拖延選舉。對此，烏國總統澤倫斯基九日反駁外界對他戀棧權位的指控，表明若烏國安全能夠獲得保證，即可在六十到九十天內舉行選舉。

川普指烏政府以戰爭為藉口拖延選舉

澤倫斯基在線上記者會中表示，「我準備好舉行選舉」，「我現在請求，在此公開聲明，美國協助我，或許與歐洲一起，確保安全來舉行選舉」，「接下來的六十到九十天，烏克蘭就會準備好進行選舉」。

川普接受政治新聞網「政客」（Politico）專訪時主張，現在是烏克蘭舉行選舉的時候，「他們利用戰爭不進行選舉，我認為烏國人民…應該有那樣的選擇」，「他們談民主，但是情況已經到了不是民主的地步」。

紐約時報指出，澤倫斯基過去的一貫說法是，烏國由於處於戒嚴狀態而無法舉行選舉，唯有戰爭結束後才會舉行選舉。川普在受訪時暗示俄羅斯終將贏得戰爭，澤倫斯基以改變說法加以回應，似乎是一種獲取美國給予安全保證的談判策略。

否認戀棧權位 要求國會準備提案修法

澤倫斯基二〇一九年五月當選總統，烏國二〇二二年二月遭俄羅斯入侵後實施戒嚴，烏國法律禁止在戒嚴下舉行選舉，否則本應在去年三月舉行新一屆總統選舉。澤倫斯基政府堅稱，在戰時舉行選舉有困難，包括俄羅斯頻繁對烏國全境發動空襲，近百萬軍隊在前線作戰，還有數百萬烏克蘭人流離失所。

澤倫斯基九日表示，要舉行選舉，必須先確保安全，一旦安全獲得保障，他就會要求國會準備提案修法，賦予在戒嚴期間舉行選舉的法律基礎。根據澤倫斯基的說法，安全保證可能包括武器、防空能力，以及視情況需要的制裁行動。

澤倫斯基近日穿梭歐洲多國，商談回應美國的和平提案，九日在義大利與總理梅洛尼和天主教教宗良十四世會面。他說，美烏雙方上週末會談後，已將美國的廿八點方案修改為廿點，領土和國際安全保證是目前兩大膠著點，烏克蘭還在修改內容，預計十日提交給華府。

教宗：和平協議無歐洲參與 不切實際

教宗與澤倫斯基會面後表示，「在不納入歐洲參與討論下尋求和平協議，不切實際」，「這場戰爭在歐洲，我想歐洲必須是我們為今天和未來尋求的安全保證參與方，不幸的是，不是所有人都明白這一點」。

川普在專訪中還提到澤倫斯基在二〇一九年與俄國總統普廷唯一一次會晤，稱澤倫斯基當時向普廷提出奪回克里米亞及加入北大西洋公約組織（NATO）的主張，但語氣「不太友好」。澤倫斯基證實此事，並坦承烏克蘭當前加入北約的機會渺茫，烏軍在沒有足夠支援的情況下，也沒有能力奪回克里米亞半島。

