    國際

    駐港國安公署 罕見約談外媒

    2025/12/07 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    港媒報導，有義工警告，不鼓勵香港市民在宏福苑火災悼念處的留言區有過激留言，以免引起仇恨。（彭博）

    警告外媒勿炒作抹黑 不可觸碰法律紅線

    中國政府駐香港維護國家安全公署六日罕見約談駐港外國媒體負責人及記者，針對「宏福苑」大火及七日即將舉行的立法會選舉，警告其勿散播「虛假訊息」或「炒作抹黑」，強調須「自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

    公署指責部分外媒「罔顧事實、歪曲抹黑政府救災工作」，並藉機干擾選舉、挑動社會對立，破壞香港「和衷共濟」的氛圍，傷害市民感情且誤導國際輿論。同時強調新聞自由不得凌駕法律，所有外國媒體必須遵守基本法、香港國安法、香港維護國家安全條例等各項法律，及相關新聞管理規定，恪守真實、客觀、公正原則。

    不姑息「反中亂港」 密切監察報導

    公署警告，絕不姑息任何「反中亂港分子以災亂港」的行為，將密切監察相關報導，並警告外媒「勿謂言之不預」，務必嚴守法律底線。

    「彭博」指出，旗下記者也被約談，並指宏福苑大火引發香港自二〇二〇年全面實施國安法以來從未見過的民怨，連帶讓七日舉行的立法會換屆選舉的投票率受到密切關注，外界判斷不排除低於二一年選舉的卅．二％投票率。

    香港曾是亞洲新聞自由度最高的地區之一，但自國安法生效以來，香港的媒體環境發生顯著變化，自由派幾乎噤聲。在「無國界記者」（RSF）組織今年發布的新聞自由指數報告中，香港排名第一四〇，較一九年的第七十三名大幅下滑。

    轉貼文章被拘捕 「不知紅線在哪」

    「華盛頓郵報」六日指出，宏福苑大火後，港府一直努力壓制公眾要求追究責任的呼聲，行動包括前區議員張錦雄因臉書貼文被國安警拘捕近廿四小時，並被禁離境；學生關靖豐則因發起要求政府回應「四項訴求」的請願被捕，兩日後獲保釋。警方亦傳喚公民社會領袖，迫使民間記者會取消，並以維護國安為由禁止「香港議會」與「香港民主獨立聯盟」運作。

    張錦雄表示，現在白色恐怖氣氛蔓延，他只是分享一些令他感動的文章，並未想試探國安底線，「我真的不知道他們的紅線在哪」。

    香港「明報」六日報導，宏福苑外的廣福休憩處成為悼念區後，近日不時有便衣人員觀察民眾的敏感留言。有義工提醒，不鼓勵市民用過激言詞留言，避免引起仇恨。

    美國喬治城大學亞洲法中心高級研究員黎恩灝指出，港府顯然不希望公民社會在災難中獨立運作，這種自上而下管理危機的做法與中國類似。中共領導層認為，集體哀悼在政治上很危險，一九八九年的天安門事件即是如此。黎恩灝也說，這場大火揭示消除獨立媒體和有效反對派的代價，如果這些力量能夠推動對建築業的監管，或許就能避免人員傷亡，「香港良好治理的關鍵支柱已蕩然無存」。

