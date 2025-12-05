斟酌涉中措辭 美2戰略文件推遲

美國財政部長貝森特三日出席紐約時報交易錄峰會，現場回答提問。（法新社）

財長一修再修 國安、國防戰略可望本月公布

美國政治新聞網站「政客」三日引述三位知情人士報導，擘畫川普政府全球安全戰略的兩份文件「國家安全戰略」和「國防戰略」，原定今年秋天稍早發布，但因財政部長貝森特堅持修改有關中國的內容而延遲數週。目前兩份文件已接近完成，預計將於本月正式公布。

貝森特堅持修改有關中國的內容

報導引述三名了解這兩份戰略文件討論內容的消息人士說法，這兩份文件草案幾乎已經定案，可能於本月公布。考量到當前美中正進行敏感的貿易談判，以及川普政府比歷任政府將西半球置於更高優先地位，貝森特希望在中國部份的用語再多琢磨，這兩份文件已經經過多次修改。

尚不清楚在貝森特要求下的修改幅度，不過兩名消息人士說，貝森特希望軟化其中一些涉及中國活動的用字遣詞。由於這兩份文件須立場一致，任何一份有任何修改，另一份也需要進行類似修改。

國家安全戰略勾勒政府從經濟到處理與盟邦、敵手關係、以及軍事態勢等整體戰略優先要務。草案經過一連串內閣官員的審閱和徵詢意見，以力求全面呈現政府願景，並且卻保整個政府在總統的優先政策上方向一致。

對此，美國財政部在聲明中說，在如何最佳管控與中國關係上，貝森特和政府的其他每一個人，「立場百分百與總統川普一致」。

相較於拜登政府二〇二二年版「國家安全戰略」聚焦三大主題：中美俄戰略競爭、國內產業政策重振、氣候變遷對國安的影響；新版文件預計將更強調西半球議題，包括移民、毒品集團及拉美關係，並將其納入「保護美國本土安全」的整體架構。同樣地，「國家防禦戰略」也將提高對美國本土及西半球的防衛優先層級。

台灣晶片供應中斷 全球經濟致命弱點

貝森特三日在紐約時報交易錄峰會上，被問到川普政府對於長期以來對台戰略模糊政策的態度，詢問他說明美國是否是台灣的盟友，他重申「這個關係依然沒有改變」；至於華府是否會在北京侵略時防衛台灣，貝森特以這是假設性問題為由，拒絕回答。但他警告，「將影響全球經濟整體運作的單一致命弱點，就是來自台灣的晶片供應被打斷」。

一些華府分析家擔心，若美國在晶片製造上自給自足，台灣將失去其在美國外交政策上的戰略價值。貝森特駁斥這種看法，說「這就像說，如果我買了保險，我的房子是不是更容易或者更不容易失火？去風險不表示你改變了任何事」。

