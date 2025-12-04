中國升級南沙群島監偵電戰力

美國智庫指出，中國在南沙群島的美濟礁、渚碧礁和永暑礁的前哨基地，設立新雷達站、天線場和其他加固結構體，以升級、擴展監視與電子作戰能力。圖為渚碧礁。（美聯社檔案照）

美國智庫「亞洲海事透明倡議」（AMTI）二日發布的最新報告指出，中國在南海主權爭議地區南沙群島升級、擴展監視與電子作戰系統，規模為近兩年之最，意在尋求強化防衛及擴大情報能力。

AMTI分析衛星影像後發現，中國在南沙群島的美濟礁、渚碧礁和永暑礁的前哨基地設立新雷達站、天線場和其它加固結構體，以及新增天線陣列並強化舊有設備，「這些升級凸顯出中國基地的主要功能，在於提供難以與之抗衡的南海情報、監視和偵查覆蓋範圍」。

報告另指出，儘管中國近期的基地升級著重「電磁頻譜」作戰領域，也不忘投注資源發展動態打擊能力。二〇二三年沿美濟礁西部和北部邊緣建設的土壤加固火砲位，雖然大部分時間處於閒置，但這些地點可能容納火砲和火箭等種類廣泛的陸上機動武器平台。

越南在南沙也動作頻頻

同樣對南海爭議領土聲索主權，但避免與中國公開衝突的越南，也積極在南沙群島關鍵水道開闢堡壘型人工島，興建軍用機跑道、大型彈藥庫等軍事設施。八月報導顯示，越南在八處礁岩展開工程，這些礁岩先前未納入其自二〇二一年啟動的填海計劃。據AMTI先前估計，越南人工島嶼面積已達約中國的七成，有望超越。然而，即便人工島建設可與中方抗衡，要在電戰領域趕上中國並非易事。

灰色地帶戰略威脅嚴重

歐洲外交議題網站「現代外交」二日專文指出，東南亞過去廿多年面對的衝突，源自區域內陷入漸進且系統性發展的「灰色地帶」戰略。讓中國在南海不開一槍或發動戰爭擴大領土聲索，也演變為形塑印太地區新安全態勢的關鍵元素。

中國所利用的灰色地帶戰略，有效迫使其他國家緩慢接受現況。北京明白，無論從經濟還是軍事角度，戰爭所造成的代價極為高昂，因此，海警、海上民兵和民間研究調查研究船隻，是達成戰略目標極富效益的替代方案。

專文指出，中國在南海的灰色地帶戰略對區域穩定展現嚴重威脅，所製造的壓力既不至於引發戰爭，又能顯著改變政治和法律現實。呼籲區域內國家必須建立不限於軍事構築的有效安全體系，例如海岸防衛聯合機制、海上事故規章準則、強化科技能力以及採取立場更為堅定的國際法律外交。

