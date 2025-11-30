川普警告別過委國空域 未證實將會馬杜羅

紐約時報廿八日報導，川普總統上週與委國總統馬杜羅通電，論及兩人可能舉行會晤。（法新社檔案照）

紐約時報廿八日報導，根據數名知情人士，值此美國繼續威脅要對委內瑞拉採取軍事行動之際，川普總統上週與委國總統馬杜羅通電，論及兩人可能舉行會晤。儘管美委兩國官方並未置評或證實，紐時認為，即便華府希望馬杜羅下台，但川馬直接對話或許能為避免武力升級創造下台階。

紐時引述知情人士的話說，川馬通電話發生在上週稍晚之際，談話內容包括討論川馬在美國會面的可能性，但眼下並無安排川馬會的計畫；美國國務卿魯比歐也曾參與川馬電話通話。美國曾稱馬杜羅是委內瑞拉販毒集團「太陽集團」的領導人，國務院日前才正式將「太陽集團」列為外國恐怖組織。白宮發言人不願對川馬通電話置評，委國政府則未回應置評請求，但兩名不具名的委國政府親近人士證實，川馬確實曾直接通電話。

請繼續往下閱讀...

美國已針對委國在加勒比海集結大軍，川普政府官員稱其目標在於遏止毒品走私，但表明希望看到馬杜羅下台，甚至可能訴諸武力。自九月初以來，美軍已在加勒比海與東太平洋海域針對逾廿艘據稱與委內瑞拉有關的毒品走私船隻發動攻擊，造成至少八十人死亡。

川普迄今仍未對馬杜羅鬆口。廿七日感恩節當晚，川普還說在陸地上緝毒更簡單，「很快就會開始」。

川普廿九日再發文，警告所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，「請將委內瑞拉上空及其周邊全部空域視為已關閉」，並未說明此舉細節。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法