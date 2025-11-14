為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    明年G7峰會 馬克宏考慮邀習出席

    2025/11/14 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    彭博報導，法國總統馬克宏有意邀請中國國家主席習近平出席明年六月在法國舉行的G7峰會。圖為習近平去年五月前往法國進行國是訪問。（路透檔案照）

    彭博報導，法國總統馬克宏有意邀請中國國家主席習近平出席明年六月在法國舉行的G7峰會。圖為習近平去年五月前往法國進行國是訪問。（路透檔案照）

    根據「彭博」十二日引述多位知情人士報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平出席二〇二六年六月在法國埃維昂舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，並已就此構想與部分盟友進行初步討論。此舉與馬克宏計劃於今年十二月訪問中國的行程密切相關。

    以往受邀國多為民主國家

    若馬克宏成功邀請習近平出席，將是一項大膽的外交舉措。馬克宏當前在國內施政受阻，可能希望藉此在國際舞台展現政治家風範。對此，愛麗榭宮官員表示，法國希望與「願意協助解決全球失衡問題的主要新興國家」展開對話。

    根據G7慣例，主辦國可邀請非成員國參與特定會議。馬克宏二〇一九年主持峰會時，曾邀請伊朗時任外長扎里夫出席，令與會者訝異。然而，過去受邀嘉賓多為與G7立場相近的民主國家，如澳洲。

    G7近年聚焦應對中國影響力擴張，包括確保供應鏈安全、抵禦地緣政治風險，以及在俄烏戰爭議題上指控北京協助莫斯科。倘若馬克宏遞出邀請，勢必引發外交角力。

    據知情人士透露，德國大致支持此構想，但其他G7成員國態度尚不明朗，北京是否接受邀請亦屬未知。德國外長瓦德福上月因中方拒絕確認會晤安排，臨時取消訪華行程，加深雙邊緊張。

    另一方面，中國外交部十三日宣布，習近平將不出席本月廿二日在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會，改由國務院總理李強代表出席。此舉使本屆峰會罕見地同時缺少美國、中國與俄羅斯三大強權領袖。美國總統川普已宣布抵制會議，指責南非政府歧視白人少數族群；俄羅斯總統普廷則因國際刑事法院的逮捕令無法出訪。

    這是G20自創立以來首次在非洲舉辦。彭博指出，習近平近年大幅減少外訪，僅參與能安排關鍵雙邊會談的重大峰會。他轉而推動「主場外交」，今年已接待普廷、印度總理莫迪及北韓領導人金正恩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播