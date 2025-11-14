明年G7峰會 馬克宏考慮邀習出席

彭博報導，法國總統馬克宏有意邀請中國國家主席習近平出席明年六月在法國舉行的G7峰會。圖為習近平去年五月前往法國進行國是訪問。（路透檔案照）

根據「彭博」十二日引述多位知情人士報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平出席二〇二六年六月在法國埃維昂舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，並已就此構想與部分盟友進行初步討論。此舉與馬克宏計劃於今年十二月訪問中國的行程密切相關。

以往受邀國多為民主國家

若馬克宏成功邀請習近平出席，將是一項大膽的外交舉措。馬克宏當前在國內施政受阻，可能希望藉此在國際舞台展現政治家風範。對此，愛麗榭宮官員表示，法國希望與「願意協助解決全球失衡問題的主要新興國家」展開對話。

根據G7慣例，主辦國可邀請非成員國參與特定會議。馬克宏二〇一九年主持峰會時，曾邀請伊朗時任外長扎里夫出席，令與會者訝異。然而，過去受邀嘉賓多為與G7立場相近的民主國家，如澳洲。

G7近年聚焦應對中國影響力擴張，包括確保供應鏈安全、抵禦地緣政治風險，以及在俄烏戰爭議題上指控北京協助莫斯科。倘若馬克宏遞出邀請，勢必引發外交角力。

據知情人士透露，德國大致支持此構想，但其他G7成員國態度尚不明朗，北京是否接受邀請亦屬未知。德國外長瓦德福上月因中方拒絕確認會晤安排，臨時取消訪華行程，加深雙邊緊張。

另一方面，中國外交部十三日宣布，習近平將不出席本月廿二日在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會，改由國務院總理李強代表出席。此舉使本屆峰會罕見地同時缺少美國、中國與俄羅斯三大強權領袖。美國總統川普已宣布抵制會議，指責南非政府歧視白人少數族群；俄羅斯總統普廷則因國際刑事法院的逮捕令無法出訪。

這是G20自創立以來首次在非洲舉辦。彭博指出，習近平近年大幅減少外訪，僅參與能安排關鍵雙邊會談的重大峰會。他轉而推動「主場外交」，今年已接待普廷、印度總理莫迪及北韓領導人金正恩。

