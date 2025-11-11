封獨裁者蘇哈托為國家英雄 印尼惹毛民主派、受難家屬

印尼政府將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單，引發人權團體與學術界強烈反彈。（歐新社）

以鐵腕統治國家長達卅餘年，被國際普遍視為獨裁者的印尼已故總統蘇哈托（Suharto），十日獲雅加達當局追封為「國家英雄」，引發民主派人士與受難者家屬強烈反彈（見圖，歐新社）。

總統普拉伯沃 曾為蘇哈托女婿

主持國家英雄日頒授儀式的總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）曾是蘇哈托女婿，他宣揚岳父是「中爪哇省的顯要之人，為獨立奮鬥的英雄，蘇哈托將軍自獨立時代起便屹立不搖」。

印尼於一九四五年脫離荷蘭和日本殖民獨立後，時任國防部長的蘇哈托，於一九六七年從印尼獨立領袖及首位總統蘇卡諾手中篡奪權力，隔年成為總統。蘇哈托統治期間以軍事主導民間事務，並大力鎮壓異己，也被指控涉及大規模貪腐，獨厚其家族親信的裙帶關係盛行，但他在一九九八年下台後，因健康因素從未出席過審判，也未曾被定罪。

一九七五年東帝汶脫離葡萄牙獨立之際，蘇哈托下令出兵佔領，直到他失勢下台，東帝汶才在二〇〇二年獨立成功。普拉伯沃在蘇哈托統治期間擔任特種部隊指揮官，被控在佔領東帝汶時期迫害人權，但他矢口否認。

據「路透」報導，同場受封的另外九名國家英雄中，包括社會運動人士瑪西娜（Marsinah），她於一九九三年蘇哈托統治期間遭綁架謀殺，當時引發國際社會對印尼壓迫勞工的廣泛關注。

蘇哈托對印尼的影響力，並未在他二〇〇八年去世後煙消雲散。除了與普拉伯沃的關係外，所屬的從業黨（Golkar）仍是政壇主要勢力之一。受難團體近廿年來每週四都在雅加達總統官邸外，舉行靜默守夜活動，為在蘇哈托統治下發生的暴行和不公表達哀悼。

普拉伯沃挨批 嘗試恢復專制

普拉伯沃追封蘇哈托為國家英雄，引發民間普遍質疑，約五百名公民社會成員、維權人士與學者，上週聯名致函普拉伯沃，呼籲不要讓蘇哈托獲得此項榮譽，強調這是對受害者與民主的背叛，並構成對歷史的危險扭曲。

前檢察總長馬祖基（Marzuki Darusman）認為，受到英雄光環的保護，普拉伯沃可效法蘇哈托的一切作為。曾著書探討後蘇哈托時期局勢的政治分析家歐魯克（Kevin O’Rourke）指出，封蘇哈托為國家英雄可以「洗白」歷史，也是一種恢復專制主義的嘗試，但「當民眾習以為常後，民主很難再走回頭路」。

