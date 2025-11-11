關門40天破紀錄 美聯邦政府將解套

美國聯邦參議院9日晚間在8名民主黨籍及獨立議員倒戈相挺下，通過臨時預算法案的第一階段程序性表決，有望結束聯邦政府迄今已達40天的史上最長停擺僵局。圖為參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩。（路透）

美國聯邦參議院九日晚間在八名民主黨籍及獨立議員倒戈相挺下，以六十票同意、四十票反對，通過臨時預算法案的第一階段程序性表決，有望送回眾議院表決通過，再經總統川普簽署，結束聯邦政府從十月一日至今、史上最長紀錄四十天的停擺僵局。川普當晚在返回白宮時表示，「看樣子我們離結束政府停擺不遠了」。

參院通過預算案 眾院也可望過關

這項臨時預算法案將為聯邦政府提供運作資金直到明年一月卅日，但並未包含民主黨人堅持的「平價醫療法案」（ACA）追加補助。不過，共和黨人已保證，最遲將在十二月第二週單獨就ACA追加補助一年進行表決。除了使政府恢復運作外，該法案內容還包括為「補充營養援助計畫」（SNAP，即食物券）提供資金，並撤銷聯邦政府停擺期間實施的裁員措施，還要確保聯邦政府雇員在政府停擺期間，仍可獲發薪資。退伍軍人計畫、軍事住宅建設、農業部及國會部門的經費，也涵蓋在該法案中。

爭議點平價醫療法案補助 將有解

由於參院規定至少需六十票才能突破「冗長辯論」（filibuster）程序，使得九月以來十幾次表決失敗而卡關的支出法案終於往前一步。這次倒戈支持參院共和黨人的八名參院民主黨團成員，多半屬於中間派，包括參與民主黨團運作的緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）。另外七名支持法案的民主黨議員包括夏亨、杜賓、凱恩、費特曼、哈山、瑪斯托和羅森。

參院的下一步，將是按照兩黨妥協後的共識修改法案內容，再送回由共和黨掌控的眾院審議。眾院自九月十九日起便休會，但眾院議長強生已通知議員，若參院通過修正版撥款法案，將給議員四十八小時返回華府開會。

新罕布夏州參議員兼外交委員會首席民主黨議員夏亨表示，這是目前唯一方案，也是聯邦政府重新啟動，並立即開始談判延長「平價醫療法案」稅收抵免的最佳機會。民主黨和共和黨在健保問題上僵持一個多月，如果無法延長每年約三百億美元的「平價醫療法案」追加補助，美國將有逾兩千萬人的保費將會上漲。兩黨打破談判僵局的關鍵在於，參院共和黨人提議將部分醫療保健資金直接撥付給家庭，而不是用於支付「平價醫療法案」追加補助一年。

