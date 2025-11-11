去年選前紀錄片 將川普演說移花接木／BBC總裁、新聞部CEO下台

英國廣播公司（BBC）被踢爆報導內容偏頗，包括在剪輯美國總統川普演說時手法不當，引發爭議，總裁戴維與新聞部執行長圖內斯因此下台。（路透）

遭轟塑造川普煽動攻擊國會印象

英國廣播公司（BBC）被踢爆報導內容偏頗，包括在剪輯美國總統川普演說時手法不當，引發爭議。面臨來自各界排山倒海的壓力，BBC總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）九日宣布辭職，BBC陷入空前領導危機和持續升高的政治壓力。

被「每日電訊報」曝光的BBC內部報告揭露，BBC在加薩走廊戰爭、跨性別議題和川普紀錄片等內容製作上均有疏失，包括BBC阿拉伯語頻道的加薩戰爭報導中，出現反對以色列的偏見內容；爭取單一性別空間的社會運動報導，遭一小群員工以內容帶有對跨性別社群的敵意為由，加以壓制。

川普批兩人不誠實 企圖影響大選

引發最大爭議的，則是BBC在去年美國總統大選前，播出以川普為主題的紀錄片節目「廣角鏡」（Panorama）中，將川普二〇二一年一月六日在演說中告訴支持者「我們要向國會進發，為我們勇敢的參議員和國會議員加油」的後句，剪輯接上另一段落的「拼死奮戰」，遭外界指責加劇對川普煽動支持者攻擊國會的印象。

對此，川普在社群平台發文，批評戴維與圖內斯「極度不誠實」，試圖影響美國總統大選，「他們被抓包竄改我傑出（完美）的演說」，直呼「這對民主來說多麼糟糕！」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也在七日公開的訪談中，稱BBC是「百分之百假新聞」。

二〇二〇年起執掌BBC的戴維在辭職聲明中寫道，如同所有公家機關，BBC並非完美無瑕，也確實發生過錯，但必須始終保持開放、透明和負責，而他做為總裁必須承擔最終責任。在給BBC員工的公告中，戴維稱辭職的決定部分出自廣角鏡爭議，「儘管這並非唯一理由，但眼下關於BBC新聞的爭論，促使我做出決定」。

圖內斯表示，廣角鏡的內容爭議已上升到損害BBC的程度，她做為新聞部主管必須承擔責任，因此決定下台，但也強調即使犯下過錯，近來對BBC新聞的指控仍有所偏差。

「路透」指出，受眾遍及全球的BBC受到廣泛讚譽，也仍是英國民眾最信任的新聞機構，但其透過向家戶收取電視牌照費的營運模式和自由派立場，近來受到部分國家媒體和社群評論者的嚴密檢視，且在政治分歧加劇的環境下，同時遭不同立場陣營批評報導偏頗。

BBC董事長夏哈（Samir Shah）十日對此致歉，坦承對川普演說內容的剪輯造成誤導，BBC內部曾在今年稍早檢討此事，但當時並未採取正式行動。

