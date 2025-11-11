「符合日本政府一貫立場」 高市早苗︰台灣有事發言 不會撤回

即使面對中國「戰狼」外交官揚言「砍頭」的恐嚇，日本首相高市早苗10日在國會答詢時表示，不會撤回7日針對「台灣有事」，日本可能認定為「存亡危機事態」，並行使集體自衛權的發言。（法新社）

即使面對中國「戰狼」外交官揚言「砍頭」的恐嚇，日本首相高市早苗十日在國會答詢時表示，不會撤回七日在眾議院預算委員會上的發言，並強調她的發言「符合政府一貫立場」。當時她表示，一旦「台灣有事」，日本可能認定為「存亡危機事態」，並行使集體自衛權。防衛大臣小泉進次郎也被追問相同問題，他以「實在搞不清楚立憲民主黨到底想要什麼」，予以精準反擊。

立憲民主黨促撤回 防相小泉精準反擊

曾擔任外務大臣和副首相的立憲民主黨眾議員岡田克也，七日在眾院預算委員會質詢高市，「在台灣海峽遭到海上封鎖的情況下，何種情況會被認定為存亡危機事態？」。高市表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

產經新聞報導，這是歷任日本首相首次明確就台海情勢舉出「可能構成存亡危機事態」的具體案例，立場比以往更為明確、邁進一步。

立憲民主黨眾議員大串博志十日再次追問此事，要求高市撤回或修正這項發言。他表示，「這是決定日本是否要捲入戰爭的重要判斷」，並要求政府提出明確的「統一見解」。高市回應，她是基於假設最壞情況所做出的答詢，並強調「這與政府過去的一貫立場相符」，她不會撤回該發言。

大串隨後轉而質詢防相小泉進次郎，質疑政府不撤回、不修正這種立場是否合適，結果遭到小泉反擊，「實在搞不清楚立憲民主黨到底想要什麼」。

小泉指出，岡田克也曾擔任外相、副首相，他到底是希望政府針對個別具體案例，制定更細緻的判定標準，還是認為這類話題不應輕率發言？到底是哪一種要求？小泉強調，從現實安全保障的角度來看，我方必須在緊急狀況下，運用所有情報進行綜合判斷，這才是政府理所當然的立場。

針對高市對「台灣有事」的發言，中國外交部發言人林劍十日聲稱，「日本領導人」公然發表「涉台錯誤言論」，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促日方立即「停止挑釁越線」。

