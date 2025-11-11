中駐大阪總領事薛劍 不滿高市挺台嗆砍頭╱美大使︰中國暴露本性

中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X貼文，針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢，發表「髒頭只有砍掉一途」等言論，引發譁然，日本政府已向中方提出「強烈抗議」。（路透檔案照）

中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X貼文，針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢，發表「髒頭只有砍掉一途」等言論，引起日本各界譁然。內閣官房長官木原稔十日做出回應，表示日本政府已向中方提出「強烈抗議」，並要求刪除該貼文。目前該文已無法查閱。

日本政府向中方強烈抗議 維新會議員籲驅逐出境

木原在例行記者會上表示，雖然薛劍發文的意圖不明，但做為中國駐外使領館的負責人，這種言論極不恰當。對於是否將薛劍列為外交上的「不受歡迎人物」要求其離境，木原並未明言是否啟動驅逐程序，但他強調已注意到中國駐大阪總領事多次不當發言，並已多次向中方提出嚴正抗議與交涉，強烈要求中方採取適當行動。

外務省亞洲大洋州長金井正彰九日已向中國駐日大使館提出抗議。薛劍已撤除該則貼文，但被網友截圖轉貼擴散，仍持續在網路延燒。

我總統府︰中國官員逾矩 台日續攜手維護區域和平

我國總統府發言人郭雅慧對此表示，政府嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這類行為顯已逾越外交禮節；政府將持續與日本在內的國際友盟持續攜手合作，為維護台海與印太區域安全、和平穩定持續努力。

日本維新會參議員石平痛斥薛劍的言論令人髮指，已超出底線，必須發起全民運動，將這類人物驅逐出境。他表示，將在參議院外交防衛委員會上徹底追究此事。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）十日也在X貼文參戰。他在貼文中指出，中國再度暴露本性，不過短短幾個月前，薛劍才將以色列比喻為納粹德國，如今他又開始恐嚇高市首相與日本國民。葛拉斯諷刺中國政府口口聲聲說要做「好鄰居」，實際上卻完全沒有任何相應行動，「現在也該拿出與這句話相稱的行為了吧」。

葛拉斯今年六月曾就薛劍將以色列比喻為納粹德國一事，指責他「與其說是戰狼外交官，不如說是一隻未經訓練的狗。」

薛劍曾施壓神戶議員 不得出席賴就職典禮

薛劍在日本惡名昭彰，只要有機會攻擊台灣和挺台的日本政治人物，絕對都不會放過。神戶市議員上畠寬弘本月初爆料，薛劍曾向神戶市施壓，要求該市議員不得出席賴清德總統的就職典禮，這種露骨干預日本內政的行徑屢見不鮮。

薛劍常在社群平台引戰，八日在X引用朝日新聞報導「高市首相：台灣有事『可能成為存亡危機事態 若認定則可武力行使』」，並寫道：「對於那種硬伸過來的髒頭，只有毫不猶豫地砍掉一途。做好覺悟了嗎？」。

這則「砍頭」貼文在九日刪除後，薛劍又再次貼文寫道「台灣有事就是日本有事，是日本部分愚蠢政治人物所選擇的死亡之路」，聲稱此舉「背棄做為敗戰國應盡的義務，完全忘卻聯合國憲章中對舊敵國的條款，是極其魯莽的嘗試」。

中國大使吳江浩發文恐嚇日本 網友︰證明台灣有事日本有事

中國駐日大使吳江浩十日則在X貼文表示，台灣是中國不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事，鼓動「台灣有事就是日本有事」，企圖將日本綁上分裂中國的戰車，最終將走上不歸歧路。吳江浩也曾多次恐嚇日本民眾「將被拖入火坑」。他的這則貼文雖未提到薛劍，但有網友指出，光看這種反應就證明「台灣有事就是日本有事」。

