高市高人氣「工作×5」入圍年度流行語

日本首相高市早苗，在當選自民黨總裁後所說的「工作、工作、工作、工作再工作」，入選今年日本的流行語大賞。（法新社）

上任才滿兩週的日本首相高市早苗，在當選自民黨總裁後所說的「工作、工作、工作、工作再工作」，入選今年日本的流行語大賞，這也是繼二〇一五年前首相安倍晉三的「一億總活躍社會」之後，相隔十年再次有首相語錄入選。

「現代用語的基礎知識選二〇二五Ｔ＆Ｄ保險集團新語﹒流行語大賞」五日公布卅句流行語入圍名單，預定十二月一日揭曉前十名。

請繼續往下閱讀...

高市在十月四日當選自民黨總裁後的致詞中，連講了五次「工作」。發言雖然引來部分媒體批評，但她上任後馬上投入內政外交事務，尤其在短短一週內出席東協峰會、會見美國總統川普、出席APEC峰會、與南韓總統李在明及中國國家主席習近平舉行會談，真的體現她「工作再工作」的拚勁，民調支持率暴增到八成以上，就一位上任才兩週的首相而言，她的語錄隨即入圍年度流行語，也反映出她受到的高度支持與關注。

今年入的流行語還包括「傳統媒體」（Old media）。日本的電視與報紙等傳統媒體，從去年美國總統選舉，到今年的日本參議院選舉及自民黨總裁選舉，評論多半與民意相左，預測也與結果相去甚遠，反而是網路社群平台相對活躍，傳統媒體的公信力面臨崩潰危機。

另外，包括日本政府釋出儲備米的「古古古米」，以及熊害嚴重的「緊急獵槍出動／熊害」、「川普關稅」等社會政經議題也入列。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法