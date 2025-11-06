加州公投也贏 民主黨拿下４勝

在川普等政壇大老和華爾街大亨聯手打壓下，信仰伊斯蘭教、自稱「民主社會主義者」的曼達尼，誓言上台後的唯一目標是讓紐約市每天比前一天更好。（路透）

贏得維吉尼亞州、新澤西州州長

美國民主在四日的四場地方選舉和公投中大獲全勝，除了紐約市長，民主黨也贏得維吉尼亞州、新澤西州州長選舉，而在民主黨重鎮加州，為了反制共和黨而提出的國會席次選區重劃公投案也過關，民主黨有機會在加州多贏得五個眾議院席次。

民主黨的史班伯格和薛瑞爾，四日分別贏得維吉尼亞州和新澤西州州長選舉。經過數月來經濟動盪和已持續五週的聯邦政府停擺，兩人的選戰都主打「錢包」議題：降低生活成本、擴大育兒照顧，以及恢復穩定。在加州，選民也以贊成票兩倍於反對票的比率，通過攸關選區重劃的「第五十號提案」。

請繼續往下閱讀...

反川普 聚焦生活能力議題

另外，民主黨也在賓州最高法院三席法官的續任選舉中獲勝，就連爆出曾傳簡訊威脅對手的維州檢察長候選人瓊斯也贏了。

「紐約時報」指出，四日的地方選舉結果呈現出，一年前還在七個總統搖擺州全軍覆沒、失去參議院控制權，也未能奪回眾議院的民主黨，終於邁出重振旗鼓的重要一步，證明候選人透過聚焦「生活負擔能力」議題，並強烈反對川普，可成功動員支持者，而不必強求全國統一意識形態。共和黨候選人則因「盲目效忠川普」而在多數選民不滿其執政表現的州（如新澤西）失利，顯示選民正透過投票表達對川普第二次總統任期的抵制。

這次非大選年選舉，一部分是對川普的公投，一部分是對明年的期中選舉試水溫。前白宮幕僚長、駐日本大使易曼紐說，「今晚的故事是對川普總統的拒絕」。曾在去年大選被視為川普可能副手人選、準備明年角逐俄亥俄州長的拉馬斯瓦米坦言，這次選戰對共和黨有兩大教訓，「一個是我們需要著重人民生活的可負擔能力，讓美國夢是負擔得起的；第二，摒棄身分認同政治，這不適合共和黨」。

川普否認他必須為共和黨的差勁表現負責，他發文引述未指明的「民調專家」，聲稱敗選是因為他沒參選，以及選民是回應政府停擺。

加州第五十號提案被視為民主黨這次選舉的一大戰果，該提案訴求為將二〇二六、二八和三〇年的國會選舉選區劃分權，從原本的「加州公民選區重劃委員會」，改為加州州議會。民主黨長期在加州州議會居多數，選區重劃將有利於新增五個傾向民主黨的選區。州長紐森為反制共和黨執政的德州通過有利於共和黨的選區重劃，賭上其政治前途，主導推動此案。

前美國海軍飛官、民主黨籍聯邦眾議員薛瑞爾，4日當選新澤西州州長。（路透）

前美國中央情報局（CIA）官員、民主黨籍聯邦眾議員史班伯格，4日當選維吉尼亞州州長，成為該州史上首位女州長。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法