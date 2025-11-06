為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    首位穆斯林市長 曼達尼六月前默默無名

    2025/11/06 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國紐約市長勝選人曼達尼向支持者表示，他的勝利展現擊敗美國總統川普的方法，也是阻止下一個「獨裁者」的方法。（路透）

    美國紐約市長勝選人曼達尼向支持者表示，他的勝利展現擊敗美國總統川普的方法，也是阻止下一個「獨裁者」的方法。（路透）

    當美國紐約市新科市長佐蘭．曼達尼去年十月宣布投身市長選戰時，他還只是個大多數紐約人都沒聽過的路人州議員；今年六月，曼達尼憑藉在民主黨黨內初選中爆冷擊敗前紐約州長古莫一舉打開知名度，五日更上一層樓拿下紐約市長寶座，成為紐約市歷來首位生於非洲、首位有南亞背景，以及首位穆斯林市長。

    曼達尼一九九一年生於非洲烏干達首都康培拉，父親是印度裔哥倫比亞大學政治學者馬穆德．曼達尼，母親是知名電影製片人米拉．奈爾；他與家人曾暫居南非開普敦，七歲時舉家移民美國定居紐約市。他在一四年畢業於緬因州波德恩學院，主修非洲研究，一八年才取得美國公民身分，二一年起擔任代表紐約市皇后區阿斯托利亞選區的紐約州眾議員，最著名的就是部分地區推動免費搭公車一年。

    大學畢業後，曼達尼曾任止贖預防輔導員，協助民眾避免因房貸違約遭驅逐，這段經歷促使他投身公職。其核心政見聚焦住房可負擔性、勞工權益與移民權利。雖為全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」成員，他強調以個人政綱參選，不全盤接受該組織立場。

    曾是饒舌歌手 自嘲Ｂ咖

    至於最令人關切的穆斯林身分，曼達尼選前表示，他不會改變自己、飲食習慣或信仰，會改變的只有不再在陰影中尋找自我，「我要在光明中尋找自己」。他更將移民背景轉化為吸票利器，拍攝提及印度血統與寶萊塢元素的宣傳影片，並以饒舌歌手「小荳蔻」與「荳蔻先生」身分在當地嘻哈圈小有名氣，自嘲為「Ｂ咖饒舌歌手」。

