34歲菜鳥州議員 當選紐約市長

印度裔曼達尼 史上最年輕紐約市長

美國最大城紐約市四日選出百年來最年輕與另類的市長，民主黨提名的卅四歲印度裔民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）以其貼近民生的政見高票當選，成為尚未完全走出九一一恐攻陰影的紐約市的首位穆斯林市長；誓言上台後的唯一目標是讓紐約市每天比前一天更好的曼達尼，完成民主黨在去年選後疾呼的世代交替、重組紐約市「藍軍」基本盤，但也可能就此開啟紐約市與川普總統的對峙。

一如選前各家民調預測，今年初還名不見經傳、只有數年紐約州議員從政經歷的曼達尼，一口氣拿下超過一〇三．六萬張票，為自一九六九年以來首位在紐約市長選舉中得票數破百萬的候選人，得票率達五〇．四％，擊敗曾任紐約州州長逾十年、以獨立人士之姿參選、得票率四〇．六％的古莫。至於共和黨提名的市長候選人斯里瓦，則只拿到七％的選票。曼達尼將在明年一月一日正式走馬上任。

能力屢遭質疑 堅挺移民

儘管經驗能力屢遭質疑，主打進步改變與宜居城市的曼達尼推出的公車免費與租金凍漲政見，讓面臨生活成本壓力的選民看到希望，勝選堪稱毫無懸念，美聯社甚至在投票結束後僅卅五分就宣布曼達尼勝選。曼達尼在勝選演說中直言勝利屬於所有人；他還直接開嗆川普，稱擊敗川普始於改造曾孕育川普的紐約市，終結讓川普之流的富豪得以逃稅與濫用減稅的貪腐文化；對於川普的反移民立場，生於烏干達的曼達尼說，「紐約仍將是移民之城，由移民所建、由移民所驅動，以及在今天由移民所領導」。

投票人數暴增 拿下過半票

曼達尼激起的選民熱情也反映在投票率。相較於四年前市長選舉時僅一一〇萬人投票，今年投票人數暴增一倍達超過兩百萬，而且其中半數投給曼達尼。紐約市「藍軍」過去數十年來的致勝組合，在於有曼哈頓與布魯克林的白人自由派、黑人與拉丁裔選民、極端正統猶太社區與其他零星移民支持；曼達尼的穆斯林身分讓他幾乎拿不到正統猶太教選民的票，但他在其他選民層中表現不凡，更爭取到民主黨人忽略的年輕人與南亞裔藍領。

針對民主黨的選舉勝利，川普於深夜發文回應，呼籲國會議員立即廢除阻撓議事規則，推動選舉改革，包括實施更嚴格的選民身分證法規，並禁止郵寄選票。就在曼達尼演說結束後不久，川普發布一則貼文：「……就這樣開始了！」

