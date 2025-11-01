中國核擴張加速 華府憂慮

中國近年積極擴充核武庫，被美國視為威脅。圖為今年中國九三閱兵展示的東風-5C洲際彈道飛彈，號稱能一次搭載十枚核彈頭，射程至少有一萬二千公里，可打擊全球各地。（歐新社）

美中核緊張加劇

美國總統川普十月卅日宣布，美國將恢復核武測試，外界議論紛紛。「紐約時報」指出，此舉無意中為美中兩國之間最棘手的核武競爭問題增添複雜因素，尤其中國核武擴張腳步並未停止，正在重啟位於新疆羅布泊核試驗場的建設工程。

川普聲稱是鑑於其他國家都在進行核試，才已指示戰爭部（國防部）展開同等測試。紐時認為，他可能是受到數日前俄國總統普廷宣稱成功試射一枚核動力且具備核打擊能力的巡弋飛彈，儘管測試中並未加以引爆。美國「卡內基國際和平基金會」研究員潘達表示，如果美國真朝恢複核試的方向邁進，實際上等於給多年未核試的中俄兩國許可。

美中互不信任加深

專家表示，川普所謂的「核試」或許意指試射具備核打擊能力的飛彈，而非在地下引爆核武。儘管如此，光是川普的強硬言論本身就可能加劇中國政府對美國核意圖的警惕，因為核武器領域是美中互不信任持續加深的領域之一。

中國長期維持較小規模核武庫，但近年加速擴張。「美國科學家聯盟」（FAS）今年報告指出，中國現擁有約六百枚核彈頭，多數部署於陸基飛彈，雖仍遠少於美俄的數千枚，但擴充速度引發華府憂慮。此趨勢，加上俄國的核威脅，促使美國國內要求加速核武現代化，以強化嚇阻力。

衛星影像顯示，新疆的羅布泊核試驗場正進行重啟建設，包括開挖可能用於地下核試的新隧道。專家指出，此舉或為研發新型核武做準備。北京雖未宣布恢復核試，但此動作可視為明確訊號：一旦美俄等國率先破壞禁止核試共識，中國將保留對等回應權。

中國在一九六四年首次進行核試，上一次則是在一九九六年，即多數國家通過「全面禁止核試驗條約」之前不久。

