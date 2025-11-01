高習首會 高市關切台海安全

日相高市早苗與中國國家主席習近平首次會談，兩人略顯嚴肅，不同高市在個人社群平台X貼出的主動致意照片，兩人露出笑容，氣氛頗佳。（圖：美聯社，文：記者林翠儀）

「維持台海兩岸良好關係 對地區穩定至關重要」

日本首相高市早苗十月卅一日下午，與中國國家主席習近平進行上任後的首次會談，高市在會談後向媒體表示，已向對方傳達「維持台灣海峽兩岸的良好關係，對地區穩定和安全至關重要」的立場。習近平則希望日本新內閣樹立正確對華認知，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。

氣氛與川高會、日韓會截然不同

高市出席在南韓慶州舉辦的亞太經合會（APEC）領袖峰會，下午與習近平舉行場外雙邊會談，時間約半小時。在會談開始前，高市主動和出席會議的各國代表致意，其中包括習近平，當時兩人都面帶笑容。不過在正式會談開始時的合照，兩人的表情變得較為嚴肅，高市雖然略帶微笑，但與近日和美國總統川普見面、南韓總統李在明舉行會談時的表情截然不同。

上次日中領袖會談是去年十一月石破茂首相與習近平在秘魯APEC峰會時舉行，相隔近一年。高市在廿一日上任日本新首相，但中方認定高市為「對中強硬派」和「親台派」對她保持警戒，習近平也未按慣例致賀電。

會後記者會中高市被問及，是否向習近平表示，對於台灣海峽的和平穩定以及兩岸關係中片面改變現狀的擔憂。高市表示，關於台灣的話題是由對方主動提出，她向習近平表示，「維持台灣海峽兩岸的良好關係，對地區穩定和安全至關重要」。

確認雙方繼續推動「戰略互惠關係」

此外，高市也談及稀土出口管理、人權問題等議題，並確認雙方將繼續推動「戰略互惠關係」，致力於建立「建設性且穩定的雙邊關係」的基本方針。高市表示，雖然雙方確實存在懸而未決的問題與意見分歧，但正因如此，彼此之間直接、坦率的對話才格外重要。

高市指出，關於包括沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內東海地區的中國動向、中國對稀土出口的管制，以及中國境內日本人被拘留等問題，她已向習近平「具體且坦率地表達了日本方面的憂慮」，語氣十分堅定。

此外，她除了提及中國在南海的活動，也對香港與新疆維吾爾自治區的言論壓制與人權侵害問題表達深切關注，並與習近平就包含綁架問題在內的北韓情勢進行意見交換。

在經貿領域上，高市表示，她也向中方要求重新開放日本水產品與牛肉的進口，並對目前針對十都縣產品的輸入限制採取更積極的態度。

至於習近平對她「具體而坦率」發言的反應，高市並未透露細節。根據「新華社」，習近平希望日本新內閣樹立正確對華認知，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，弘揚「村山談話」精神，構建建設性、穩定的中日關係。

