川普訪南韓／川李會達協議 美韓關稅將降至15％

美國總統川普廿九日抵達南韓，出席亞太經合會（APEC）領袖峰會，並與南韓總統李在明會晤，兩人表達以造船業為中心，擴大經濟合作，以及加強美韓同盟。根據會後雙方說法，兩國已就貿易和關稅具體內容達成協議，南韓將以現金、造船合作對美投資三五〇〇億美元。

李在明和川普廿九日下午在慶州市國立慶州博物館會談八十七分鐘，會後未召開聯合記者會。晚間南韓為川普舉行晚宴，川普出席晚宴前表示「我們達成了（貿易）協議」；他在宴會上進一步表示，「我想我們在很多非常重要的事項上達成結論」。

南韓總統政策室長金永範會後表示，兩國已就關稅具體內容達成協議，南韓將對美投資三五〇〇億美元，包括二〇〇〇億現金投資及造船合作一五〇〇億美元，每年投資額二〇〇億美元，而美國對南韓對等關稅將依七月協議，從廿五％降低到十五％。

李在明表示，南韓將擴大對美投資和自美進口，支持美國振興製造業，並在造船方面積極合作，這將有益於兩國經濟和深化韓美同盟關係。他強調將透過現代化、提高國防經費，致力將韓美提升到「著眼未來的全面戰略聯盟」關係。

盼美提供核潛艦燃料

李在明也當面提出，希望美國提供核動力潛艦燃料，他表示，南韓無意打造可攜帶核武的潛艦，而是由於「柴油動力潛艦潛航能力限制我們追蹤北韓或中國潛艦的能力」，若美國同意提供燃料，南韓將可打造數艘搭載傳統武器的潛艦，防禦朝鮮半島周邊海域，減輕美軍協防壓力。川普則表達在安全、朝鮮半島和平政策上合作的意願。

會談開始前，川普獲李在明授以南韓最高等級勳章「無窮花大勳章」，為首位美國總統獲此榮耀，川普表示「這是極大榮耀」，堅信美韓同盟會穩固持續。李在明並贈送熱愛王室的川普一頂新羅王朝君主頭冠天馬塚金冠復刻品，象徵「朝鮮半島和平、共存以及繁榮，也反映新羅王朝長期穩定的價值觀」。

川普當日稍早出席APEC工商領袖峰會發表演講，稱美韓兩國如同「結婚了，有非常特殊的關係，一種特殊的聯結」。他讚賞南韓造船業，表示美國正與南韓合作重新起步，並指出韓華海洋在費城投資興建的造船廠將成為世界最成功的造船廠。川普同時讚揚南韓經濟發展與民主成就。

