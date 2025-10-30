川習會前 川普：台灣就是台灣

美國總統川普30日將與中國國家主席習近平在南韓會談，川普在途中表示，不確定是否會談到台灣議題，「台灣就是台灣」。圖為川普出席南韓總統的晚宴並演說。（法新社）

美國總統川普卅日將與中國國家主席習近平在南韓舉行會談。川普廿九日搭乘「空軍一號」從日本飛往南韓途中表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

關於台灣，川普還說，「我們正把許多晶片製造商帶到美國」，包括全球第一的晶片製造商台積電，正在亞利桑那州建廠生產晶片。川普也提到人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA），「我們正把許多台灣的產業帶回美國」。

在南韓慶州舉行的「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會，是川、習兩人自二〇一九年日本大阪「廿國集團」（G20）峰會以來，首次面對面會晤。中國外交部直到廿九日下午，才以不具名發言人名義宣布，習近平將於當地時間卅日在南韓釜山與川普會晤，就「中美關係和雙方共同關心的問題」交換意見。川普表示，他對於與習近平的會晤感到「非常樂觀」。

川普此次出訪亞洲前在白宮受訪時說，「我會談到台灣」，還說他「很尊重台灣」。當被問及為何認為中國無意犯台時，川普回應：「我希望他們不會這麼做…我認為這麼做對他們可能會非常危險。」

