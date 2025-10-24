俄悄買西方技術 保護核潛艦

俄國國防部九月十二日發布的照片顯示，一艘俄國核子動力潛艦正出發準備參加與白俄羅斯舉行的聯合軍演。（美聯社檔案照）

打造北極圈海底監視系統

華盛頓郵報與日本共同社廿三日報導，根據新披露的財務記錄、法庭文件與西方安全官員的爆料，俄羅斯多年來透過一個秘密採購網向美國、歐洲與日本的企業購得高科技設備，用來打造一個維護俄國核潛艦艦隊在北極的安全的海底監視系統網。

透過空殼公司掩蓋身分

官員與文件指出，俄羅斯透過層層空殼公司掩蓋其在交易中的身分，得以取得敏感的聲納系統、能在水下三千公尺深處作業的水下無人載具、精密的光纖海纜，以及一支偽裝成商船或研究船、為俄軍執行安裝任務的船隊。

根據德國法庭記錄以及美國與西方安全官員與專家的說法，這一切都是一項歷時多年的秘密計畫的重要組件，而該計畫的目的，就是打造一個能覆蓋北極圈的巴倫支海與其他寒冷水域、名為「和諧」的隱形監視網—這些水域正是為防與美國爆發核戰而攜帶洲際彈道飛彈的俄羅斯潛艦的佈防區。

極其仰賴美歐敏感零件

海軍專家指出，「和諧」監視系統是利用一系列海底感應器來偵測進入俄國海軍「堡壘」海域的美國潛艦，破壞西方國家追蹤或在戰時摧毀俄國潛艦的企圖。但諷刺的是，「和諧」系統還得仰賴美歐供應商提供敏感零件—其依賴程度此前未曾被報導過，揭露莫斯科當局多年來如何致力規避西方制裁與出口管制；而西方國家政府與企業未能避免俄國取得這類敏感海洋技術，已損及美國及其北約盟國的安全。

前美國海軍軍官、華府智庫哈德遜研究所的國防概念技術中心主任克拉克說，「和諧」系統強化俄國核潛艦「進出港不被偵查到、騷擾或攔截」的能力，削弱美國進入與監視俄國潛艦基地周遭區域以及從部署點跟蹤俄潛艦的能力。

至於俄國採購美歐技術打造「和諧」系統的秘密採購網的核心，是一家名為「莫斯特雷洛」（Mostrello）、總部在歐盟成員國賽普勒斯的公司。根據「國際調查記者同盟」（ICIJ）取得的數百份塞普勒斯財務文件顯示，「莫斯特雷洛」是俄國軍工複合體的空殼公司，採購價值數千萬美元敏感設備。

還將日本海纜轉作軍用

根據日本共同社，俄國軍方還透過「莫斯特雷洛」購得日本NEC海纜用於打造「和諧」系統；NEC已承認在二〇一八年對「莫斯特雷洛」出售海纜，並稱「沒想到會被轉作軍事之用」；由於海纜出口須經日本政府批准，若最終需求方以及使用目的與實際不符有觸法之虞，NEC恐因此遭到處分。

此一名為「俄羅斯秘密」調查計畫由德國公共廣播公司NDR主導，聯合華盛頓郵報、法國世界報、日本共同社等歐美日多國媒體共同執行。

