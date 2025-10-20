稱遭襲擊 以色列轟拉法地區

以色列19日指控在拉法地區遭哈瑪斯攻擊，隨即以空襲和砲擊加以回應，停火協議搖搖欲墜。（美聯社）

在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成第一階段停火及人質、囚犯交換協議後，美國國務院十八日警告，哈瑪斯可能正策劃襲擊加薩的巴勒斯坦平民，此舉將嚴重違反停火協議，但哈瑪斯否認有此意圖。與此同時，以色列指控國防軍在拉法（Rafah）地區遭到武裝分子發射反坦克飛彈攻擊，因而以空襲和砲擊加以回應。

美示警 哈瑪斯擬襲巴勒斯坦平民

美國國務院指出，若哈瑪斯真的攻擊巴勒斯坦平民，將直接、嚴重違反停火協議，「如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性」，並已將「哈瑪斯即將違反停火協議」告知停火協議擔保國，包括埃及，卡達和土耳其。美國總統川普也在「真實社群」表示，「若哈瑪斯持續在加薩殺人…我們別無選擇，只能進入加薩還以其道」，惟川普並未說明文中的「我們」所指為何。

日前，哈瑪斯對遭戰火破壞的加薩市強化控制，鎮壓並處決涉嫌與以色列合作的巴人。在官方頻道發布的影片中，哈瑪斯以「通敵者和不法之徒」稱呼八名嫌疑者，讓他們在街頭蒙眼跪地後予以處決。

哈瑪斯控制的加薩政府媒體辦公室則指責以色列，自停火協議生效以來，四十七次違反協議，造成卅八名巴人死亡、一四三人受傷，呼籲聯合國介入保護平民。聲明指出，以色列破壞停火協議，直接向平民開槍、蓄意砲擊、逮捕多名平民，反映以色列在宣布戰爭結束的情況下仍推行侵略政策。加薩當局呼籲聯合國和協議保證方緊急介入，保護手無寸鐵的平民。

加薩民防機構表示，一個巴勒斯坦家庭的十一名成員十七日遭以軍殺害，這是停火協議生效以來，最嚴重的違反協議事件。這家人當時正試圖返回加薩的住家，卻因乘坐的巴士涉嫌越過劃分以軍控制區的「黃線」而遭到襲擊。加薩民防當局指稱，所謂的「黃線」是以軍的假想邊界，地面上並無實際標記。

以軍則聲稱，當時該輛可疑車輛越過黃線，接近以軍部隊，部隊鳴槍示警，但該車輛仍持續逼近，對他們構成迫在眉睫的威脅，才會根據協議開火。以色列總理納坦雅胡十九日聲稱，已指示以軍對加薩的武裝目標採取「強力行動」。

