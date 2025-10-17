川普強硬緝毒 CIA進委國行動

川普上任後加強對加勒比海地區軍事壓力，引發委內瑞拉總統馬杜羅不滿。（法新社）

拒說明是否對馬杜羅採取行動

美國與委內瑞拉之間的緊張關係持續升溫。繼總統川普十五日公開證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，甚至評估對來自該國的販毒集團實施地面打擊後，三架美國空軍B-52轟炸機當天亦被監測到在委國海岸外的國際空域長時間盤旋，引發外界對可能發生軍事衝突的高度關注。

證實授權CIA執行秘密行動

「紐約時報」披露CIA在委內瑞拉的秘密行動消息後，川普罕見迅速向媒體證實，並說明之所以授權CIA行動理由有二：「第一，他們把自己的罪犯放進美國。另一個原因是大量委內瑞拉毒品通過海路流入美國」。但不願說明CIA是否取得授權對委國總統馬杜羅採取行動。

請繼續往下閱讀...

川普直言傳統手段成效不彰

川普直言，以傳統手段對付運毒集團效果不彰，「因為我們已經這麼做有卅多年，卻是全然無效。他們有更快的船隻，世界級的快船，但快不過飛彈」。

美國九月至今至少摧毀了五艘運毒船，其中四艘源自委國，造成廿七人死亡。其中一起造成六人死亡的打擊行動中，有兩人疑為千里達及托巴哥公民，該國警方表示已展開調查。

馬杜羅沒有直接回應川普發言，而是舉出美國情報機構在世界參與各類衝突事蹟，例如阿富汗、伊拉克和利比亞內戰，以及一九七〇至八〇年代的阿根廷、智利政變。

委內瑞拉痛批違反國際法

委內瑞拉外交部聲明批評川普言論「公開承認授權採取行動對抗委內瑞拉的和平穩定」、「這項前所未見的聲明極度嚴重違反國際法和聯合國憲章，國家社群應譴責這些明顯過度且令人無法置信的聲明」。

川普本月逕行宣布與運毒集團進行「武裝衝突」，在國會民主、共和兩黨內皆引發不滿。除了在社群媒體上公開發布的影像片段外，川普政府至今尚未向國會議員提供堅實證據證明美軍鎖定的目標船隻載運毒品。

美國參議院外交委員會民主黨首席參議員沙欣表示，儘管自己支持打擊毒品販運，政府的行動卻使得美國在缺少公開透明、監管及緩衝機制下進一步落入衝突之中。

3架B-52在外海盤旋兩小時

另據軍事媒體「戰區」（TWZ）報導，三架美軍B-52H戰略轟炸機十五日被追蹤到從路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地起飛後向南飛行，飛往委國北部的「邁克蒂亞飛航情報區」，並在該區域上空盤旋約兩小時。此舉被視為一次明確的武力展示。

B-52轟炸機具備強大的遠程打擊能力，可發射「戰斧」巡弋飛彈或攜帶大量傳統炸彈，對陸地與海上目標構成威脅。儘管飛行路線位於國際空域，但如此大規模的戰略轟炸機抵近巡弋，無疑向馬杜羅政權釋出強硬訊號。

美國總統川普十五日證實授權CIA在委國境內秘密行動，且不排除對運毒集團發動地面打擊。（法新社）

軍事媒體「戰區」報導，三架美軍B-52轟炸機在委國海岸外行動，分析此舉意在軍事威懾委國政府。（歐新社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法