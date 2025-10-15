川普簽加薩宣言 以哈缺席

美國總統川普（右）13日在埃及夏姆錫克，與埃及總統塞西（左）共同主持中東和平峰會。（美聯社）

「非凡一天」 籲中東迎接和諧新時代

美國總統川普十三日先後到訪以色列與埃及，向全世界宣告持續兩年的加薩走廊戰爭落幕。在紅海度假勝地夏姆錫克舉行的中東和平峰會上，川普宣稱，「這對全世界和中東來說是非凡的一天」，「達成所有人認為不可能之事」，「我們在中東取得和平」，呼籲中東迎接「一個和諧新時代」。

川普強調，中東此刻擁有「一生一次的契機，將夙怨和尖刻的怨恨拋在腦後」，敦促各國領袖「宣告我們的未來不會受制於舊世代的衝突」，「大家都說這不可能，但它正在發生，就在你們眼前。」

共同主持這場峰會的埃及總統塞西則讚揚川普，「只有您能把和平帶向中東」，加薩協議是區域和平的「最後機會」，「結束了人類史上的一個苦痛篇章」，並為「兩國方案」開闢康莊大道，重申巴勒斯坦人民「有權建立一個獨立國家」，埃及也將主辦一場關於加薩走廊重建的會議。

未來透過外交對話 解決爭端

川普、塞西和卡達國王塔米姆、土耳其總統艾多根，共同簽署「川普永續和平及繁榮宣言」。根據宣言，簽署國承諾「追求全面性和平、安全並共享區域繁榮」，未來的爭端將透過外交對話與談判方式解決，而非訴諸武力或長期衝突，並歡迎「在加薩走廊建立全面且長久和平事宜所達成的進展」。

這份備忘錄的大致內容，是支持川普和平計畫的整體承諾，象徵意義較高，細節並未對外公開。但川普透露，文件詳列許多規範和事項，「協議將會持續有效」。

遭外交抵制 納坦雅胡未現身

值得注意的是，以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」都沒有代表出席這場峰會。以猶太節日為由未出席峰會的以色列總理納坦雅胡，據傳是遭到以艾多根為首的外交抵制。土耳其方面表明，納坦雅胡若要出席，艾多根的專機就不會降落。伊拉克總理蘇達尼會前也警告埃及和美國官員，若納坦雅胡出席便會離場。

加薩重建資金 至少需1.6兆

儘管川普似乎對停火協議充滿信心，但和平計畫仍有尚待克服的問題。哈瑪斯雖依照協議釋放廿名生還人質，但迄今尚未明確同意解除武裝；和平計畫中保留巴勒斯坦建國的可能性，也未見納坦雅胡有妥協跡象。美方則淡化巴勒斯坦建國或兩國方案在和平計畫中的優先性，對此隻字未提。川普在返國時也向記者表明，「我們談的是關於重建加薩，而不是一個或兩個國家」。

另一重大問題為籌措加薩重建資金。世界銀行和埃及提出的戰後計畫評估，加薩重建經費至少需要五三〇億美元（約一．六兆台幣）。

