中國迫害錫安教會 大抓捕逾30人

中國警方10日凌晨突襲北京錫安教會主任牧師金明日的住處，並將其帶走羈押。

彭斯促中釋放教會領袖 籲魯比歐展開行動

中國政府對宗教信仰自由的打壓，正進入系統化的新階段！自九日起，當局在北京、四川、上海、浙江、山東、廣西、廣東、海南和福建至少九個省市，針對包括錫安教會在內的眾多未註冊教會，同時展開突襲行動，至少卅多名牧師、傳道人及基督徒領袖被警方以非宗教罪名帶走，目前被統一羈押在廣西北海。

這是近年來中國打壓家庭教會最集中、最具規模的一次行動。多名國際觀察人士指出，這波打擊行動展現高度協調性，可能是由中央層面統一部署。中國政府尚未對此做出回應。美國前副總統彭斯透過社群平台，敦促中國政府釋放被捕教會領袖，並公開呼籲美國國務卿魯比歐為此展開行動。

警方避用非法宗教活動罪名

「對華援助新聞網」十一日報導，中國警方十日淩晨突襲北京錫安教會主任牧師金明日的住處，對其書房進行徹底搜查。知情人士透露，警方重點集中於金明日、王林和尹會彬三位牧師，試圖在其日常事務與教會運作中，尋找可供立案的證據，所涉罪名包括「非法利用資訊網路罪」、「非法經營罪」與「詐騙罪」。

主任牧師金明日 三子女美籍

報導指出，儘管所有被捕者均為家庭教會事務的參與者，中國政府卻避免使用「非法宗教活動」之類的罪名。分析人士指出，這類「技術性指控」越來越被用作掩蓋宗教迫害本質的法律工具，協助政府在名義上規避國際社會對宗教自由侵犯的譴責。

華爾街日報報導，由於金明日三名子女均為美國籍，導致本案在美中關係中更具政治複雜性。由於美國總統川普與中國國家主席習近平近期可能會晤，金明日被拘押恐將成為雙邊談判中的潛在籌碼。

錫安教會成立於二〇〇七年，屬於未註冊的城市家庭教會網絡，影響力覆蓋中國四十多座城市，擁有總數多達五千人參與的主日聚會。二〇一九年，北京主堂遭突襲並強制關閉，金明日被列入「邊控名單」，自此無法出境與家人團聚。

今年年初開始，錫安教會在全中國多個城市的分堂陸續遭調查、人員被約談，凸顯此次行動並非孤立事件，而是長期監控和系統性整肅的延續。

面對鎮壓全面升級，錫安教會自九日連續三天發表聲明，呼籲中國政府立即停止對其教會及全國各地家庭教會的抓捕、威脅與騷擾，無條件釋放所有被拘押與失聯的牧師和信徒，依法保障公民宗教信仰自由的基本權利。聲明同時呼籲各國政府、宗教自由機構與人權組織關注此事，並向中國當局發出明確的道義譴責與外交問責。

對華援助協會（ChinaAid）創辦人兼會長傅希秋發表聲明指出，「一〇九教案」是一九八〇年代以來，中國對城市獨立家庭教會最廣泛、最系統、最嚴厲的一波鎮壓，令人想起四十多年前「文化大革命」後城市教會初次復興的黑暗年代，但當前的迫害更為嚴密，配合數位監控、跨省協作，以及利用「詐騙罪」等罪名，對和平敬拜者進行刑事定罪。

