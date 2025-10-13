中國海警船 中業島衝撞菲公務船

菲律賓海岸防衛隊指控，中國海警船（右）12日在南海中業島附近海域，向菲國漁業局公務船發射水砲，甚至蓄意衝撞。（法新社）

菲律賓與中國十二日再次於南海爭議海域爆發衝突！菲國海岸防衛隊指控，一艘中國海警船在南沙群島中業島（Thitu Island）附近，以水砲攻擊為漁民補給的菲國公務船，隨後更蓄意多次衝撞菲船，構成「明顯的威脅」，加劇在爭議海域的緊張局勢。

菲律賓海岸防衛隊表示，一艘中國海警船上午九時十五分在鐵線礁（Sandy Cay）海域，向錨泊中的菲國漁業局公務船「巴格布阿亞拿督號」（BRP Datu Pagbuaya）發射水砲，三分鐘後又衝撞菲方船隻船尾，造成輕微結構損壞，所幸無人受傷。

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）透過社群平台X公布事發當時影片，並強調菲方不會因此退縮，將繼續維護漁民的權益與安全。海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）也表示，中國的騷擾只會更加堅定菲國海防隊的決心，不論水砲或撞擊，都不會阻止海防隊履行對總統的承諾，絕不向任何外國勢力讓出一寸領土。

菲律賓國家海事委員會（National Maritime Council）對中方前述行動予以譴責，並誓言將採取「適當外交行動，表達對中國侵犯與非法行為的強烈反對」。

菲律賓外交部發言人艾斯卡羅納（Angelica Escalona）也向媒體表示，將就此事向中方提出外交抗議。自菲律賓總統小馬可仕於二〇二二年六月上任迄今，菲國外交部已因南海爭議向中國提出逾二四〇次外交抗議，最近一次是九月十六日，中國海警船在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）向菲律賓漁業局船隻發射水砲。

美挺菲 批中違反國際法

美國隨即譴責中國挑釁公然違反國際法，表態力挺菲律賓。美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）讚揚菲方人員，在面對中方危險的撞擊與水砲攻擊時，展現「非凡的勇氣與專業」。

中國海警局新聞發言人劉德軍則聲稱，菲律賓兩艘公務船非法闖入鐵線礁附近海域，無視中方多次警告，危險接近中方正常維權執法的海警船，導致發生「擦碰」，責任完全在菲方。

