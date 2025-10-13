美供烏國戰情 打擊俄能源設施

烏國總統澤倫斯基（歐新社檔案照）

英國「金融時報」十二日披露，美國自夏季以來擴大向烏克蘭提供情報，協助烏軍對俄羅斯境內能源設施進行長程打擊，目的是削弱俄國經濟的重要支柱，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。與此同時，烏國總統澤倫斯基敦促美國總統川普趁加薩走廊停火勢頭促成烏俄和平，並請求川普允許烏方取得「戰斧」巡弋飛彈，以增強基輔對俄國進行長程打擊的能力。

多名知情美國和烏克蘭官員指出，華府一直都與基輔分享戰場情報，但此前僅限於協助烏軍在俄軍佔領區反擊，以及預警俄國飛彈和無人機來襲。然而，川普與澤倫斯基七月間的一次通話，讓川普改變想法，當時川普暗示支持烏方採取「讓俄國感到疼痛」的策略，以迫使克里姆林宮談判。在川普與普廷八月在阿拉斯加會晤，卻未能促成俄國減緩對烏攻勢後，川普就不掩飾對普廷的失望，因此從夏季中旬開始加強對烏國的情報支援。

據了解，美方情報不僅協助基輔鎖定遠離前線的重要能源目標，包括煉油廠等關鍵設施，還在航線規劃、飛行高度、出擊時機等方面，為烏方提供支持，使烏方的一次性長程無人攻擊機能夠避開俄國防空系統。不僅如此，在烏方籌劃攻擊行動的各個階段，美方均深入參與。例如，當烏方擇定目標後，美方會額外提供相關設施脆弱之處的情報，甚至也會替烏方擬定優先攻擊目標，從而影響具體的任務決策。

「路透」也報導，兩名美國官員本月初即透露，美方已同意向烏方提供針對俄國能源設施目標的情報，並正在權衡是否提供可用於這類打擊的飛彈。美方也敦促北約（NATO）盟友提供類似支援。莫斯科本月也曾指責美方及其北約盟國「定期」向烏方提供情報。

金融時報指出，烏軍近期在深入打擊俄國目標上的成功，大部分是基於無人機技術升級和國內產量增加，使烏軍可以一次大量發射。烏軍大部分的深入打擊任務，是由烏克蘭安全局（SBU）和烏軍無人系統部隊執行，其他情報和軍事單位也有參與。

另一方面，澤倫斯基十一日就戰況與川普進行「積極且富有成效」的通話，敦促川普利用加薩停火的契機，促成烏俄停火，「如果一個地區的戰爭可以被阻止，其他地區的戰爭一定也可以」。他還告訴川普，俄國對烏國能源設施發動大規模無人機和飛彈攻擊，導致基輔及其他地方大範圍停電；川普則表示願意支持烏國，雙方討論加強烏國防空，包括是否允許烏國接收戰斧飛彈。川普此前曾暗示，他已做出決定，將戰斧出售給北約國家，再轉交給烏方使用。

