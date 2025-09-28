APEC場邊川金會? 南韓:不排除

美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩（右）2019年6月在兩韓交界的板門店會晤。（路透檔案照）

南韓外交部長趙顯廿六日透露，不排除美國總統川普和北韓領導人金正恩，於十月卅一日至十一月一日在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會場邊，進行「川金會」。

川普八月曾表達希望今年內與金正恩會面，金正恩近日也稱對川普有「美好的回憶」，若美國放棄要求北韓棄核，他願意對話。川普第一任內在二〇一八年六月、一九年二月和六月，與金正恩舉行過三次面對面會談，但因在放寬制裁噢核武讓步問題談不攏，兩國關係降到冰點。

李在明請川普當和平締造者

南韓總統李在明已請美國總統川普當北韓問題的「和平締造者」，運用其影響力促使北韓談判，降低朝鮮半島軍事緊張。川普對此請求「表示歡迎」，並願再度接觸北韓。趙顯廿六日接受美聯社訪問時強調，若兩人近期會面「會很好」，李在明將退居「配速者」，支持川普發揮領導力，把北韓拉回對話桌。

趙顯指出，俄烏戰爭使國際局勢動盪，南韓憂心半島爆發局部衝突，亟需恢復對話，至少建立熱線聯繫，並重申朝鮮半島無核化目標不容妥協。此外，他提到李在明政府願與中國互動，但中國在黃海未劃界水域設置「某物」（中國宣稱是漁產養殖設施和油氣平台），侵犯南韓主權，已明確要求拆除，否則將考慮採取相應措施。

