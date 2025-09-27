為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加薩戰後管理 傳前英相掌過渡機構

    2025/09/27 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    以國總理納坦雅胡廿六日將在聯合國大會發表演說，抗議人士從廿五日起就在紐約聯合國總部外，高舉標語要求納坦雅胡結束戰爭，並指控他是殺人凶手。（美聯社）

    以國總理納坦雅胡廿六日將在聯合國大會發表演說，抗議人士從廿五日起就在紐約聯合國總部外，高舉標語要求納坦雅胡結束戰爭，並指控他是殺人凶手。（美聯社）

    英國「金融時報」廿六日引述知情人士報導，美國總統川普正擬訂一份加薩戰後和平計畫，構想在以哈停火後，由「巴勒斯坦委員會」負責管理加薩走廊，並設立「加薩國際過渡管理局」監督，英國前首相布雷爾（Tony Blair）可能擔任關鍵角色。

    川普廿三日與阿拉伯及穆斯林領袖會議時建議，停火後成立巴勒斯坦委員會管理加薩，由布雷爾率領的國際過渡管理局監督；布雷爾已被提名為主席，八月曾與川普女婿庫希納在白宮討論相關規劃。布雷爾多年來推動由國際託管機構管理加薩，但歐洲及阿拉伯國家多認為此舉缺乏合法性、恐邊緣化巴勒斯坦人，傾向由巴勒斯坦技術官僚組成、並獲自治政府支持的委員會來治理。

    川普的計畫納入歐洲和阿拉伯國家認可元素，包括：在國際監督機構下由巴勒斯坦委員會管理加薩、部署國際穩定部隊協助安全事務，並保證不會強迫加薩居民離開家園。沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、土耳其、卡達、巴基斯坦及印尼等國領袖在紐約聯大期間與川普會面後表示樂觀看待。美方也將推動永久停火並釋放所有被哈瑪斯扣押的人質，據信仍有約廿人生還。

    以色列「國土報」和「以色列時報」指出，加薩國際過渡管理局以東帝汶和科索沃向國家過渡的國際行政當局為藍本，建議先在埃及北西奈省阿里什設立，前五年監督巴勒斯坦委員會治理加薩，直至自治政府有能力接手。

    該計畫成敗有賴以國總理納坦雅胡廿九日與川普會談時的態度。納坦雅胡廿六日啟程赴美參加聯合國大會，但專機飛越地中海，改從西班牙以南穿過直布羅陀海峽，繞道六百公里避開法國和西班牙領空，可能是為規避國際刑事法院逮捕令。

