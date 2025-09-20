美軍重返阿富汗 神學士一口拒絕

美國總統川普日前透露嘗試重掌阿富汗的巴格蘭空軍基地。圖為二○○二年三月軍士兵步下停在巴格蘭基地的契努克直升機。（法新社檔案照）

2025/09/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕阿富汗神學士官員十八日晚間回絕美國總統川普的建議，即美國可能重新控制當年從阿富汗撤軍時放棄的最後一個基地，但神學士保留雙方透過談判改善關係的可能性。

川普十八日在與英國首相施凱爾舉行的聯合記者會上表示，他的政府一直致力取回位於阿富汗首都喀布爾市郊、美軍在二○二一年神學士重新掌權後放棄的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。川普說，因為神學士對美國有所求，所以美國正設法重新取得該基地。川普過去就曾表示美國不該放棄巴格蘭，十八日是他首度公開坦承可能正在進行收回該基地的談判。

巴格蘭基地離中國核武製造地僅一小時

川普還說，對美國而言，巴格蘭具有重要戰略意義，因為該基地「距離中國核武製造地點僅一小時車程」。

為此，神學士政府火速回應，表示對於與美方對話抱持開放態度，但不接受美國安全人員重返阿富汗。阿富汗外交部官員賈拉利說，只要美國不駐軍，阿、美兩國就能相互交往，建立以相互尊重的政經關係。賈拉利還說，縱觀往史，阿富汗人從未接受過任何軍事存在。美國自神學士重新掌權以來便與阿富汗保持最低程度的公開接觸，侷限於人質談判。

巴格蘭空軍基地位於喀布爾以北四十公里處，由前蘇聯在上世紀五○年代建造，是美軍佔領阿富汗廿年間在阿國的最大基地。今年三月，川普表示美國應該留在巴格蘭基地，理由就是該基地鄰近中國核武製造地，此外川普還聲稱巴格蘭基地「現正受到中國的影響」，但遭神學士否認。

一位要求匿名的美國官員向「路透」表示，目前沒有積極計畫以軍事手段奪回巴格蘭基地，因為這需要動用約一萬美軍，遑論修復與鞏固基地並維持後勤補給都很困難，「我認為這在現實中難以實現」。

