澳洲巴紐將簽防務協議 中國盯緊緊

澳洲總理艾班尼斯（左）與巴紐總理馬拉普十七日簽署防務聯合公報，同意持續拓展軍事演訓與安全交流規模，並深化國防領域合作，進而提升聯合防衛戰力。（法新社）

2025/09/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲與巴布亞紐幾內亞（巴紐）近日簽署防務聯合公報，同意深化軍事演訓與安全合作，提升國防互通與聯合防衛能力。原定於十七日簽署具共同防禦條款的正式「防務協議」，因巴紐國內政局與政治爭議，改以較溫和的聯合公報形式取代。根據法新社取得的協議草案，原協議明訂若任一方遭武裝攻擊，將視之為對彼此安全的威脅，並採取共同反制，被外界解讀為針對中國在太平洋地區的擴張。

澳洲總理艾班尼斯表示，協議內容已達共識，但需完成雙方內閣程序，預計數週內正式簽署，此舉引發中國關注。

中使館：協議不應具排他性

中國駐巴紐大使館於十八日透過臉書聲明，尊重巴紐與他國締約的權利，但強調協議不應具排他性，不得限制巴紐與第三方合作，更不應針對任何國家或損害其合法權益。中方呼籲巴紐「堅持獨立自主」，審慎處理涉及主權與長遠利益的事務。

與此同時，巴紐政界與軍方對該協議展現保留態度。反對黨領袖托穆里薩在英國「衛報」訪問中強調，強化與澳洲的夥伴關係雖重要，但不能犧牲憲法權威與國家獨立決策權，主張任何合作都需設立審查機制與主權保障。

曾擔任巴紐國防軍司令的退役少將辛吉羅克更直言，該協議違反憲法外交中立原則，指出巴紐長期奉行「不與任何國家結盟」的政策，「與所有人為友，不與任何人為敵」。他強調，中國對巴紐並非威脅，此類防務安排實為超級大國在太平洋地區的角力。

