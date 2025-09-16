俄無人機入侵領空 北約部隊進駐波蘭

波蘭總統納夫羅茨基同意北約盟國部隊進 駐波蘭，加強北約東翼防禦並嚇阻莫斯科 妄動。圖為納夫羅茨基11日訪問波蘭空軍 最大的第31戰術空軍基地。 （路透）

2025/09/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯無人機近日先後入侵波蘭與羅馬尼亞領空，引起兩國及北大西洋公約組織（NATO）高度警戒。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）十四日批准一項決議，同意北約盟國部隊進駐波蘭，做為北約針對俄國無人機事件啟動的「東翼哨兵行動」（Operation Eastern Sentry）一環，以加強北約東翼防禦並嚇阻莫斯科妄動。

「東翼哨兵」 北約史上規模最大行動之一

據波蘭網路媒體「波蘭筆記」（Note From Poland）等報導，波蘭國家安全局（BBN）在社群平台Ｘ發表聲明，指總統納夫羅茨基已授權北約成員國的武裝部隊在波蘭領土駐紮，做為「東翼哨兵行動」增援波蘭的部署，但決議內容屬機密，並未透露更多細節。

據了解，北約秘書長呂特和北約駐歐洲盟軍統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）十二日宣布「東翼哨兵行動」時指出，該行動主要是加強北約東翼的防空力量，法國將提供三架「飆風」戰機，德國將提供四架「歐洲颱風」戰機，丹麥將提供兩架F-16戰機和一艘防空護衛艦。荷蘭表示，將加快向波蘭部署「愛國者」飛彈系統，捷克則已派遣一支直升機部隊。

波蘭國防部長科西尼亞克︱卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）感謝北約對俄國做出「強硬而明確的回應」，並指「東翼哨兵」可能是北約史上規模最大行動之一，目前已有八個北約盟國宣布加入，其他國家也準備做出類似聲明，以建立多層次防空體系，部署多類型設備，不僅可因應無人機侵擾，也適用於飛彈、航空及所有潛在威脅。

北約強調，這些部隊及其他部隊將增強現有盟軍力量，並在必要時強化北約嚇阻力和防禦態勢。

在「東翼哨兵」及波蘭最新決議前，波蘭境內就已部署北約盟國的軍事人員和設備，包括約一萬名美軍、荷蘭F-35戰機，以及德國「愛國者」飛彈系統等。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）十五日訪問烏克蘭首都基輔時表示，闖入波蘭領空的俄國無人機能夠攜帶彈藥，但並未裝載彈藥，「有趣的是，它們全都是空包彈，在我看來，這表明俄羅斯試圖在不引發戰爭的情況下試探我們」。西科爾斯基強調，若俄國無人機在波蘭領土造成人員傷亡，波蘭的回應將「更加強硬」，「面對像（俄羅斯總統）普廷這種侵略者和騙子，只有最嚴厲的反制措施才能奏效」。

羅馬尼亞 召見俄國大使表達強烈抗議

與此同時，羅馬尼亞外交部也就俄國無人機入侵事件，召見俄國大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev），對此「不可接受且不負責任、侵犯羅馬尼亞主權的行為」，表達強烈抗議，這類事件若頻繁發生，將導致區域安全威脅升級加劇，「緊急要求莫斯科，防止未來再次發生任何侵犯行為」。

